Moderne forsamlingshus klar til fælles oplevelser

Oplev - 25. oktober 2020 kl. 08:00 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen

Rammerne er spritnye, men indholdet matcher de gode gamle dyder fra forsamlingshuse over hele landet.

- Resultatet skulle meget gerne ende med at være et mangfoldigt og folkeligt forsamlingshus, hvor man møder mennesker, som man måske ikke ellers ville have mødt. Vi er gået efter at skabe et sted, hvor vi selv havde lyst til at hænge ud og nu, hvor vi kan se resultatet, synes vi selv, at det er blevet ret fantastisk.

Michael Braunstein viser gerne rundt i det lyse og åbne »Pakhuset«, der er blevet skabt på havnen i Køge. Her er bogstavelig talt meget højt til loftet, og kalenderen rummer allerede arrangementer som fællesspisning, magisk yoga, oplæg om det amerikanske valg og whiskysmagning.

Netop dét arrangement peger tilbage på Bryghuset Braunstein, der står bag opførelsen af et moderne forsamlingshus. Der er gjort plads til at mødes omkring blandt andet arrangementer, møder, konferencer og måske bare hænge lidt ud i den lille cafe, der er i den ene ende af huset. I den anden ende kan man så ved særlige lejligheder gå på opdagelse i et af Danmarks største udvalg af whisky.

- Jeg tror godt, at jeg tør kalde det for en meget velassorteret whiskybar, siger Michael Braunstein med et smil.

Bryghuset er blandt andet kendt for deres whiskyfestival Braunstein and Friends.

- Nu har vi så skabt et sted, hvor venner af huset og alle andre kan være 365 dage om året, bemærker han.

Voksede ud af huset Visionen om at skabe et værested på havnefronten kom i forbindelse med, at bryghuset, der både laver økologisk kvalitetsøl og prisbelønnet whisky, simpelthen er vokset ud af deres rammer på havnen i Køge. Det kan især mærkes på de mange besøgende, der gerne vil se, hvordan det hele foregår.

Pakhuset ligger på Carlsensvej 5, 4600 Køge.

Læs mere om aktiviteterne på: www.pakhuset.braunstein.dk

Alle aktiviteter i det nye Pakhuset Braunstein bliver afviklet efter de gældende restriktioner i forhold til corona. - I begyndelsen havde vi et par tusinde gæster om året, men efterhånden er vi kommet op på omkring 15.000 årlige besøgende, og jeg kan godt forstå, at medarbejderne efterhånden synes, at det var svært at passe arbejdet, når der hele tiden kom folk forbi, griner Michael Braunstein.

Bryghuset er meget glade for at ligge i Køge, så løsningen blev altså at få bygget det nye forsamlingshus, Pakhuset Braunstein, der blev til efter en arkitektkonkurrence.

- Vi kan ikke tage æren for, hvordan det er kommet til at se ud, og vi var måske lidt forbeholdne, da vi så de første tegninger - men vi må bare erkende, at der var nogle, der kunne se det i farver fra begyndelsen. Nu er det blevet et rigtig fedt sted, og vi glæder os over, at vi med placeringen her stadig kan være med til at vise Køge frem for gæster fra nær og fjern, fortsætter han.

Fra jord til bord Pakhuset ligger lige mellem den gamle by og den omfattende udbygning af nye boliger, der sker på Søndre Havn. Det kan også tydeligt mærkes på interessen, at der kommer flere og flere mennesker til området, siger han og fortæller, hvordan det ofte sker, at nogle af de nye beboere og andre »stikker hovedet ind« for at se, hvad der foregår, når der bliver brygget øl, destilleret stærkere dråber eller senest for at høre mere om det nye byggeri.

- Man kan tydeligt fornemme, at interessen for produktionen af fødevarer er stor, og vi har nok ramt noget i tiden, hvor vi er en del af en storytelling, omkring hvad man kan bruge basale råvarer som korn og malt til. Hos os har det hele tiden handlet om at lave et kvalitetsprodukt fra jord til bord.

Nu er der så masser af borde at sidde omkring i det nye pakhus. Her er højt til loftet og kun fantasien sætter grænsen for, hvad man kan forestille sig i lokalerne.

- Vi har allerede en stor idébank, og grundreglen er bare, at vi skal kunne se os selv i det, siger han og pointerer, at det færdige resultat er et produkt af et godt netværk og gode samarbejdspartnere:

- Vi har fået lavet et godt hold, der er utroligt passionerede og vidende om mange ting; det er grunden til, at det kunne lade sig gøre og at vi nu kan byde indenfor i forsamlingshuset.