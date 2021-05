?Work No. 2630 UNDERSTANDING? er titlen på Martin Creeds lysværk, som i øjeblikket knejser for enden af Ofelia Plads. I næste uge tages der afsked med værket med en fire dage lang minifestival. Foto: Kim Matthäi Leland

Minifestival ved Skuespilhuset

Oplev - 16. maj 2021 kl. 07:45

Godt nok bliver sommerens Roskilde Festival ikke til noget, men fra mandag den 17. til torsdag den 20. maj er der mulighed for at stille nogle af festivalabstinenserne i hjertet af København.

På Ofelia Plads - foran Skuespilhuset - præsenterer Roskilde Festival i samarbejde med Det Kongelige Teater nemlig en fire dages minifestival fyldt med kunst, musik, dans og talks under åben himmel.

Gennem fire tematiserede arrangementer med titlerne Time to Activate, Time to Listen, Time to Space Out og Time to Celebrate kan publikum udforske aktivistisk kunst, gå på opdagelse i nye lydlandskaber, udforske verdensrummet og få gastronomiske overraskelser.

17. - 20. maj kl. 16.30 - 19

Time to Activate, Time to Listen, Time to Space Out og Time to Celebrate

Ofelia Plads, Kvæsthusbroen, 1250 København Det hele sker som en afskedssalut til den otte meter høje og 15 meter lange kunstinstallation 'Work No. 2630 UNDERSTANDING', der siden december har stået som et midlertidigt vartegn i København og blæst sit neonrøde budskab om forståelse og solidaritet ud over hovedstaden.

Roskilde Festivals chefkurator, Signe Brink Wehl, udtaler:

- Martin Creeds overvældende kunstværk har fungeret som et lysende udflugtsmål for københavnerne i årets allermørkeste måneder. Nu er der igen plads til, at vi kan opleve kunst og musik i fællesskab med andre end vores nærmeste, og det er helt i værkets ånd, at vi sammen søger forståelsen gennem kunst, aktivisme, musik og videnskab. Det er en perfekt måde at afrunde værkets tid på Ofelia Plads.

Det Kongelige Teaters faglige leder for Ofelia Plads, Peter Grønborg, udtaler:

- Vi ser meget frem til igen at kunne samle folk til en minifestival med Roskilde Festival om at tematisere Martin Creeds kunstværk. Både Roskilde Festival og Det Kongelige Teater har stor erfaring med at få folk til at mødes om kunst og fællesskab, og vi glæder os til at skabe nogle unikke arrangementer, der undersøger forståelsen af lyd, verdensrummet og kunst som aktivisme, og som udfolder Ofelia Plads på nye måder.

Det er gratis at deltage i de tre første arrangementer, Time to Activate, Time to Listen og Time to Space Out. Men for at sikre et trygt arrangement beder vi deltagerne om at booke en billet på forhånd, hvor man betaler et administrationsgebyr på 15 kr.

Time to Celebrate koster 100 kr. + gebyr og inkluderer et plantebaseret måltid og en øl tilsat alger.

Læs mere om programmet og book billetter på www.roskil.de/timeto.