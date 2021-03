Se billedserie Historiker og fotograf Ole Jensen er aktuel med bogen 'De malede Fanden løs', som er en indføring i et stykke dansk kulturarv, de færreste nok har et forhold til, men uden tvivl lagt mærke til. Her ses Ole Jensen under det store kalkmaleri i Sct. Bendts Kirke. Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Middelalderdanmarks svar på sindelagskontrol Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Middelalderdanmarks svar på sindelagskontrol

Oplev - 21. marts 2021 kl. 07:26 Af Alexander de Summer-Brason Welford Kontakt redaktionen

De er grandiose, dramatiske og det er bestemt ikke alle, der er for sarte sjæle. Den danske middelalders kalkmalerier er blevet aktualiseret af historiker og fotograf Ole Jensen fra Ringsted med bogen 'De malede Fanden løs'.

- Jeg vil gerne have, at folk skal opleve det her, fordi det er en vigtig kulturarv, siger Ole Jensen, hvis bog, der udkom i december, helt konkret omhandler kalkmalerier i 36 kirker i Østdanmark.

- I Ringsted-området for eksempel - der har vi fire-fem kirker, der har fantastiske kalkmalerier, men de mangler at blive præsenteret, og det er det, jeg forsøger med denne bog, forklarer han.

Et middel til at styre Kalkmalerierne blev udbredt i Danmark i overgangsperioden efter vikingetiden til middelalderen omkring år 1050, og det er der en helt særlig grund til:

- De var et middel til at styre, hvad der foregik i folks hjerner og bidrog til, at den nye religion, kristendommen og dens værdier og regler for hvad, der var rigtigt og forkert, blev forstået og accepteret, fortæller Ole Jensen og fortsætter:

Ole Jensen - blå bog Aktuel med bogen ’De malede Fanden løs’, som omhandler middelalder Danmarks kalkmalerier i 36 kirker i Østdanmark. Bogen, der er en e-bog, indeholder cirka 700 billeder og er på 203 sider. Den kan købes hos Saxo.

Cand.phil. i Historie ved Aarhus Universitet med fokus på middelalderen i Danmark.

Fotograf gennem mange år, hvor han blandt andet har rejst og arbejdet i Østeuropa og Mellemøsten.

Oprindeligt fra Vrå i Jylland. I dag bosat i Ringsted. - Kongemagten, der i begyndelsen af middelalderen var under etablering, var jo hele tiden udsat, fordi kongen dengang skulle vælges (først i 1660 blev den danske enevælde indført, hvor kongemagten gik i arv, red.), så kongen var meget afhængig af det religiøse og kirken. Derfor gav det også mening, at man brugte så meget energi på at kommunikere med befolkningen for at skabe en bred, folkelig referenceramme, og det var kalkmalerierne en vigtig del af.

- Forestillingsverdenen i vikingetiden om deres guder og alt det der var svært at bygge et land på. Kristendommen blev så et middel til at holde sammen, og det kunne man ikke med den nordiske mytologi. Det, kristendommen kunne tilbyde, var et skriftsprog, en administration og en måde at kommunikere med folket på, og der opstod der altså en stærk alliance mellem kirken og kongemagten, tilføjer han.

De fattiges billedbibel Ifølge Ole Jensen er kalkmalerierne en vigtig kilde til at forstå de almindelige menneskers forestillingsverden i middelalderens Danmark.

- Egentlig så ved vi ikke særligt meget om middelalderen, fordi der er så få kilder. Vi ved noget om kongerne og bisperne, men vi ved ikke meget om befolkningen, der i alt overvejende grad var bønder og landarbejdere. Der er kalkmalerierne et vigtigt vidnesbyrd til at forstå datidens folkelige kultur, siger han og fortsætter:

- Kalkmaleriet var jo de fattiges billedbibel, så dengang kunne man se på dem (kalkmalerierne, red.), og så kunne man forstå, hvad der foregik. For befolkningen dengang var det også en slags morskab. Synderen, der udlevede sine syndere, så enhver, der sad på kirkebænken, kunne se, hvad der ville ske, hvis man syndede. Ofte kunne man få sig et godt grin over en lokal, der måske blev udstillet som en fordrukken synder.

- Man forsøgte med andre ord at skræmme befolkningen til at adlyde. Mange kalkmalerier skildrer forfærdelig syndig opførelse og så videre, og det var en advarsel om, at man ville komme i helvede, hvis man syndede. Det er helt fantastisk, at de (kalkmalerierne, red.) stadig er her 700 år senere, føjer Ole Jensen til og forklarer, at kun få kalkmalerier blev fjernet efter reformationen i 1536, hvor Danmark gik fra at være katolsk til protestantisk.

- Den protestantiske tro er mere ren og enkel, så kirkevæggene blev måske ofte malet hvide herefter, bemærker Ole Jensen og fortæller videre, at man for eksempel i Holland fjernede mange kalkmalerier efter reformationen.

Kirker nær dig Vi har spurgt Ole Jensen, hvilke kirker i Ringsted og omegn med kalkmalerier, der er værd at besøge. Her er forfatterens bud på et par stykker nær dig:

- Alsted Kirke og Fjenneslev Kirke, der ligger mellem Ringsted og Sorø, har noget af det bedste fra den tidlige middelalder. Er man meget lokalpatriotisk kan man tage ud til Vigersted Kirke. Den lokale helt, som Knud Lavard virkelig er, blev myrdet lige uden for Ringsted i Harrested Skov, og nåede derfor aldrig at blive konge. Han er afbilledet i Vigersted. Han findes i øvrigt også i Sct. Bendts Kirke, siger han og zoomer konkret ind på den:

-Sct. Bendts Kirke er unik, fordi det store kalkmaleri i krydsfeltet omhandler en politisk konspiration, nemlig mordet på Erik Plovpenning, hvor den tidligere dronning Agnes fik lavet de her fire kæmpestore kalkmalerier for at argumentere for, at Erik skulle kåres som helgen. Det skulle ligesom ses som et udtryk for, at selveste Gud havde peget på ham. Det var altså et forsøg på at indføre arvekongedømmet. Det er ret unikt, fordi det var et direkte forsøg på at influere politisk.

Ole Jensen anbefaler desuden, at man lige ringer til den lokale kirkegraver, inden man sætter sig ind i bilen og drager afsted, for at sikre sig, at kirken har åbent. God tur.