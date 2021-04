Bilkøerne er blevet længere hos McDonald's. Foto: Lars Sandager Ramlow

Michelinmad på McDonald's

Oplev - 21. april 2021 kl. 18:20 Af Jonatan Leer, docent - Ph.d., Leisure Management, Professionshøjskolen Absalon Kontakt redaktionen

Har I bemærket, at bilkøen til McDonald's er vokset over de seneste måneder? Der er flere rapporter i lokale medier over hele Sjælland om længere bilkøer ved netop denne fastfoodkæde. Det skyldes selvfølgelig, at corona har gjort, at man kun kan få sine pommes og baconburgere som takeaway.

Det skyldes dog også, at kæden har lanceret en ny bearnaiseburger. Det særlige ved den er, at den er udviklet i samarbejde med stjernekokken Paul Cunningham. Han er til daglig kok på den berømte Henne Kirkeby Kro, der er et af de få spisesteder i Danmark, der har hele to stjerner i den eftertragtede Michelinguide.

Dette samarbejde vakte opsigt, da Michelinmad og McDonald's er nogle af de største modsætninger i den danske madverden. Michelin står for det eksklusive og det unikke. Her betaler man en mindre formue for at smage det ypperste inden for gastronomien af de mest udsøgte råvarer. Henne Kirkeby Kro har fx egen køkkenhave, hvor Cunningham ofte har ladet sig fotografere. McDonald's er derimod associeret med det standardiserede og billige måltid af masseproducerede fødevarer. At Michelinkokken nu turde begive sig ind på denne gastronomisk lidet anset arena var en fantastisk historie. Folk strømmede til for nu at få et stykke Michelinmad til bare 60 kroner. Dette er unægtelig også noget billigere end de 1495 kroner for menuen på Cunninghams kro. Og hvis man skal have vin til, er det dobbelt op.

Det er fristende Prisen for Michelinmenuen kan virke stor, men faktisk er den det ikke. Mange restauranter i samme kategori er væsentligt dyrere. Det gør dem dog ikke til en god forretning. Danske Michelinrestauranter er faktisk den del af restaurantionsbranchen, der tjener mindst. Det skyldes især, at det kræver rigtig mange ansatte at drive fine restauranter. Her kan en almindelig kaffebar tjene meget mere. Eller en fastfoodrestaurant.

Således kunne man få den tanke, at pengene har fristet Cunningham til at risikere sit gastronomiske navn ved at kaste sig over junkfood. Det nægter han. Det kan man jo vælge at tro på. Som når en fodboldspiller siger, at han ikke er interesseret i penge, men kun er styret af kærlighed til spillet. Hvorefter han tegner en kontrakt til en halv milliard med konkurrenten og en millionkontrakt med en ny sponsor. Og man kan da godt forstå, at det er fristende for Cunningham. Arbejdet i restaurantkøkkenet er meget hårdt, stressende og relativt ringe betalt. Der skal helt sikkert pukles mange timer bag gryderne for den sum, han har fået for at designe en burger og lave et par reklamespots. Samtidig kommer Cunningham ud til et meget større publikum og får folkeliggjort sit brand. Måske en del af en strategi for at kunne trække sig tilbage fra det hårde restaurantliv og begynde en mere behagelig karriere som foredragsholder, konsulent og tv-vært?

McDonald's har fra deres perspektiv fået en gastronomisk legitimitet, som konkurrenterne skal kigge langt efter.