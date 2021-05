Mellem billed- og scenekunst

Ritualer er med til at skabe perspektiv i vores liv. Med ritualer markerer vi et 'før' og et 'efter' i afgørende livsfaser, og ritualer binder os sammen som mennesker. Mange antikke ritualer er blevet tabt i vores tid, og af dem, som vi stadig praktiserer, kan mange føles fjerne og utidssvarende og giver ikke mening og fylde længere. Styrken ved at forholde sig til de dybere lag i livet i et fokuseret fællesskab med andre mennesker er noget, vi enten savner - måske ubevidst - eller søger at få opfyldt ad alternative veje, når samfundets ritualer har mistet saft og kraft.