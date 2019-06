Se billedserie Ingrid Jensen sammen med blandt andre Rødhætte på armen. Foto: Anders Ole Olsen

Meget mere end bare et stykke legetøj

Oplev - 21. juni 2019 kl. 08:35 Af Lars Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Man bliver næsten væltet omkuld af blikkene fra de hundredevis af dukkeøjne, som møder en i et af værelserne hjemme hos Ingrid Jensen i Bjerge Strand. Her har hun, siden hun gik på pension, samlet på dukker i et utal af afskygninger. Og selvom hun dengang - i 2008 - kun havde én dukke, nærmer samlingen sig i dag de 600 eksemplarer. Selvom hun prøver at begrænse tilføjelserne.

- Interessen begyndte for 11 år siden, hvor jeg gik på pension og flyttede herud med min mand. Inden da havde jeg forretning og ikke tid til så meget andet. Men som pensionist skulle jeg jo have et eller andet at beskæftige mig med. Selvom jeg inden da ikke havde købt dukker, har jeg altid været »dukkesyg«. Enten hader man dem, eller også bliver man helt ekset, når man ser en dukke, man ikke har derhjemme. Jeg var - kort efter vi flyttede hertil - på en udstilling med Vestsjællands Dukkeklub og endte med at melde mig ind i klubben, fortæller Ingrid Jensen, som sammen med de 17 øvrige klubmedlemmer mødes en gang om måneden til fællesspisning, snak og køb og salg af dukker og dukkeudstyr.

Passionen for dukker er gennem årene vokset hos Ingrid Jensen, og samlingen tæller dukker i mange størrelser og forfatninger. Alle fortæller de en historie - eller man kan i hvert fald gisne om, hvor de har været med deres ejere, og hvad de har oplevet gennem årene. Enkelte eksemplarer har dog en særlig plads i hjertet hos samleren:

- Jeg er 75 år gammel. Og os der er født sidst i 40'erne og 50'erne fik ofte en dukke. Det kunne være to slags dukker; de store med stofkrop eller også fik vi en celluloid-dukke. Jeg var så heldig, at min mor i 1949 vandt hende her - Rødhætte, kalder jeg hende - i en konkurrence. Jeg har haft hende, siden jeg var seks år gammel. Så det er min yndlingsdukke. Mit yngste barnebarn siger, at det er den eneste af mine dukker, hun gerne vil arve, smiler Ingrid Jensen, som har to sønner og tre børnebørn.

- Jeg var selv det første barnebarn, og lidt forkælet, så min morfar gik ud og købte en stor, flot hvid dukkevogn til hende. Dukken havde dog kun ét sæt tøj - resten lavede vi af crepe-papir. Vi legede meget med vores dukker dengang. Der var ingen computere og alle mulige andre ting, som man har i dag, siger hun, og finder snart efter en anden dukke med en interessant historie frem.

- Denne her er opkaldt efter sin ejer, Olga. Hun levede på et lille bitte landsted, hvorfra hun solgte æg. Olga fik aldrig selv børn, men havde hende her, som lå i en seng, som Olga selv havde bygget. Da Olga kom på plejehjem, havde hun Lillepigen - som hun kaldte dukken - med. Jeg besøgte hende engang, hvor hun sagde, at nu var det tid til, at jeg fik Lillepigen med hjem. 14 dage efter døde Olga. Sådan har mange af dukkerne jo en historie, fortæller Ingrid Jensen.

Hun har aldrig haft problemer med at finde frem til »nye« brugte dukker. Ingrid Jensen er uddannet portrætfotograf og havde gennem 34 år fotoforretning i Gørlev. Det affødte et godt netværk og efterhånden ved folk godt, at det er hende eller en af de andre kvinder i Vestsjællands Dukkeklub, man skal gå til, hvis man finder gamle dukker i forbindelse med en oprydning på loftet eller i kælderen. For eksempel har formanden for klubben, Elsebeth Oldin, omkring 2000 dukker derhjemme.

Der er altså masser at vælge fra, når der skal findes dukker til den kommende udstilling på Fæstningen i Korsør.

- Vi taler selvfølgelig på forhånd om, hvad vi udstiller, så vi ikke kommer med de samme ting. En har mørke dukker med, en har celluloid-dukker med og så videre. Der bliver masser af spændende dukker at se på, fortæller Ingrid Jensen om udstillingen, hvor foreningen har allieret sig med en modelflyklub, en trædrejer, modelbil-samlere og en modelskibsklub.

- Det glæder vi os meget til. Sidste år kom der 5-600 gæster, og vi håber da, at mindst lige så mange kigger forbi i år, smiler Ingrid Jensen.

Udstilling med Vestsjællands Dukkeklub

Sammen med Flyveklubben Falken, en træ- drejer, modelbil-samlere og Vestsjællands Modelskibsklub.

Lørdag den 29. juni - fredag den 5. juli kl. 10 - 16 (5. juli kl. 10 - 14)

På Fæstningen i Korsør