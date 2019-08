Se billedserie RIDERS-ambassadørerne hjælper til under løbet og sørger for, at der ikke er nogen, som kommer til at hænge alene ude på ruten. Foto: DGI Foto: Lasse Olsson

Send til din ven. X Artiklen: Medieløb: RIDERS skubber folk i gang Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Medieløb: RIDERS skubber folk i gang

Oplev - 03. august 2019 kl. 11:20 Af Lars Jørgensen, OPLEV Sjælland Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Står du og har egentlig lyst til at melde dig til Medieløbet den 1. september, men er lidt usikker på, om du kan klare turen, måske lidt famlende, over for hvordan sådan et arrangement egentlig løber af stablen eller er lidt utryg ved udsigten til en punktering eller andre uforudsete hændelser. Ja, så kan det være en god idé at melde dig til at køre under RIDERS-konceptet.

RIDERS er et uforpligtende, hyggeligt og hjælpsomt fællesskab, som følges ad til forskellige cykelløb. I spidsen for RIDERS-deltagerne er mindst én ambassadør, som sørger for, at alle er trygge, vænner sig til at køre motionsløb og kommer i mål. Der bliver ikke efterladt nogen ude på ruten.

- De fleste RIDERS-ambassadører har selv kørt cykelløb i mange år. De ved, hvad der skal til for at gøre løbet til en god oplevelse for alle, fortæller Signe Nyby, der er konsulent i DGI Storstrømmen og blandt andet har beskæftiget sig en del med RIDERS-konceptet, som efterhånden har et par år på bagen.

Medieløbet 2019 1. september med start fra Herlufsholms Idrætscenter i Næstved

Starttider:

8.30: 113 km

9.00: 52 km

9.30: 23 km

I 2018 slog Medieløbet deltagerrekord, da 1200 børn og voksne cyklede fra start på én af de tre ruter.





Læs mere på www.dgi.dk/medieloebet - Målet med RIDERS er, at flere får lyst til at køre motionsløb. Ambassadørerne medvirker til, at der er god stemning, og at alle får noget ud af det. Meget af det handler om tryghed for nye motionscyklister, men der er også en opgave i at lære »den gode stil« fra sig. Der er jo nogle uskrevne regler, i forhold til hvordan man opfører sig, når man er så mange cyklister samlet. Dem kan ambassadørerne stille og roligt sætte de nye ind i, siger Signe Nyby.

Brug for flere Under Medieløbet vil der være mindst én RIDERS-ambassadør på hver af de tre ruter. Men selvom RIDERS i høj grad har vist sig at være et godt initiativ, kan der stadig bruges flere ambassadører.

- De, der vælger at blive RIDERS-ambassadører, er ofte folk, som har været ude og cykle mere seriøse løb, hvor fart og tid har været afgørende. Som ambassadører får de en anden oplevelse, når de kører løb. Det handler mere om den rene glæde ved at cykle og gøre det sammen med en masse andre. Man kan også mærke, at dem, der melder sig som ambassadører, er meget dedikerede og gerne vil lære fra sig - og der er altid god feedback fra både ambassadører og de øvrige deltagere efter løbene. Men vi kan selvfølgelig altid bruge flere - og fællesskabet bliver jo kun endnu større, jo flere der melder sig, siger Signe Nyby og sender dermed en opfordring videre til at melde sig under RIDERS-fanerne.

Til Medieløbet vil RIDERS-ambassadørerne holde et pace på 12-15 km/t på 22,4 km-ruten, mens tempoet er lidt højere - omkring 24-27 km/t - på 52 og 113 km-ruterne. Der er altså en rute og et tempo til alle - uanset om man kører på spritny racercykel, gammel havelåge eller på elcykel.

Bare kom Har man lyst til at køre sammen med RIDERS, skal man bare troppe op i deres zone, som ligger i forbindelse med startområdet og er markeret med flag og en pavillon. Her kan man melde sig til eller bare få svar på eventuelle spørgsmål.

Medieløbet er arrangeret af Sjællandske Medier, P4 Sjælland, TV2Øst, Lolland-Falsters Folketidende, DGI, Bevæg dig for livet og Mærk Næstved.

Det afholdes for sjette gang.