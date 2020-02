Se billedserie Verdens største indendørs gokartbane er netop åbnet. Redaktionens udsendte har prøvekørt den nye gokartbane i Høje-Taastrup. Foto: Thomas Olsen

Med 80 km/t på verdens største bane

29. februar 2020

Kørekortet udleveres, man tager køredragt på. Derefter er der sikkerhedsbriefing, og man ser en instruktionsvideo.

Herefter går man ud på banen og ifører sig en af de mange hjelme, der er linet op i reolerne. Og så sætter man sig til rette med højre fod på speederen og venstre fod på bremsen.

Ud af startblokken og så afsted med op mod 80 km/t helt nede i banehøjde i den sort-røde gokart.

Sådan er scenariet hos Racehall København i Høje-Taastrup, hvor verdens største indendørs gokartbanen netop er åbnet, og hvor OPLEV Sjælland har fået mulighed for at prøvekøre banen.

Det blev til en tid på omkring et minut og 30 sekunder på den 1250 meter lange bane, der indeholder i alt 22 sving.

De allerhurtigste kører gennem banen på under et minut og 20 sekunder.

Gokart for alle Der er forskellige muligheder for at køre ræs, alt efter hvor mange man er, og hvor længe man vil køre. Er man flere end 12 personer, kan man booke banen for sig selv, men ellers kan booke tid til at køre på banen sammen med andre mindre grupper.

Ifølge direktør hos Racehall, Flemming Grene Thomsen, er banen udfordrende for både professionelle og nybegyndere.

- Det er gokarting for alle. Vores mål er, at det skal være en lærerig og sjov oplevelse i trygge rammer, og vi går op i, at sikkerheden er i top. Og så håber vi, at hele Sjælland tager godt imod os, siger Flemming Grene Thomsen.

Hos Racehall er der både standard-gokarts, børnekarts, en handicapvenlig gokart og en twin-kart, hvor man som forældre for eksempel kan have sit barn med ud at køre.

Så der er virkelig gode muligheder for, at alle kan mærke hestekræfterne i maskinerne.



Der er lagt op til den god dyst på fire hjul hos Racehall. Foto: Thomas Olsen



Udnyttet en legeplads Racehall har i forvejen en bane i Aarhus, så det er et team med stor erfaring i at drive gokartcenter, der står bag den nye bane i Høje-Taastrup, der målt på kørearealet på cirka 10.000 kvadratmeter er verdens største indendørs gokartbane.

Racehall København Banen i Racehall København er verdens største indendørs gokartbane med køreareal på 75x135 meter. Det svarer til cirka 10.000 kvadratmeter.

Banen er 1250 meter lang og har 22 sving.

Der kan være op mod 35 gokarts på banen ad gangen. De har en topfart på 80 km/t.

Der er også børnekarts, en gokart til handicappede og en twinkart til for eksempel en voksen og et barn.

Åbningstiden er kl. 10-22.

På første sal er Sallie’s Race Lounge, der er »lillesøster« til Sallie’s Restaurant & Snack Bar i Albertslund, samt konferencelokaler.

Racehall har også en bane i Aarhus.

Læs mere på www.racehall.com - Vi har brugt vores erfaringer til at udforme banen, og vi har formået at udnytte den her legeplads, vi har, til at bygge en fed og udfordrende bane, men den er ikke så svær, at alle ikke kan køre på den, siger Flemming Grene Thomsen og henviser til, at banen som minimum er otte meter og maksimalt 13 meter bred, så der er plads til at overhale.

Og ganske rigtigt, når man prøvekører banen, kan man godt mærke, at banen både teknisk svær med flere hårnålesving.

Det betyder, at man skal langt ned i fart. Men når man så samtidig får glæde af en langside på 125 meter, så er der også plads til at give den gas og træde speederen helt i bund, så man får følelsen af fart i kroppen.

Mad i historiske rammer Efter ræset, hvor man kan være op mod 35 gokarts på banen ad gangen, kan man få udskrevet sine tider i restauranten Sallie's Race Lounge på første sal, hvor Racehall har indgået en aftale med brødreparret Henrik og Claus Hansen, der i forvejen driver Sallie's Restaurant & Snack Bar i Albertslund.

Der er tale om en klassisk amerikansk 50'er-restaurant, som er opkaldt efter Sallie Zimmerhackel, der kom til Danmark fra USA og opførte Sallie's i 1955.

Også gokarten er opfundet i midten 1950'erne, og derfor passer Racehall og Sallie's egentlig meget godt sammen - og især den ene af indehaverbrødrene er vild med motorsport.

Sallie's har altid haft tæt forbindelse til motorsporten - ikke mindst til motorsportsbanen Roskilde Ring, der også åbnede i 1955.

Her blev der afholdt masser af racerløb, og indretningen i restauranten bærer præg af tiden og af motorsport.

Så der er muligheder for at få både en fartoplevelse og en madoplevelse, hvor man kan spise burger, drikke en milkshake eller mæske sig i spareribs, mens man sidder og kigger ud over gokartbanen, hvor et nyt ræs er i gang.