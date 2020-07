I år betyder corona, at publikum ikke kan komme helt tæt på danmarksmesterskabet i ballonflyvning. Men det bliver et smukt syn fra landjorden. Foto: Kenn Thomsen.

Masser af balloner

Hvem er bedst til at styre en ballon fyldt med varm luft? Det 40. danske mesterskab i flyvning med varmluftballon begynder tirsdag den 28. juli i luftrummet over Slagelse og omegn, og det slutter lørdag den 1. august.

Der er hverken rat eller rorpind. Til gengæld hænger der en stor gasbrænder over hovederne på de 12 piloter, der dyster om det danske mesterskab i varmluftballon.

Med brænderen kan piloterne opvarme luften inde i de mellem 60.000-120.000 kubikmeter store hylstre i farverigt nylon, også kaldet hylsteret. Bliver luften varmere end den omkringliggende luft, så stiger ballonen, er luften koldere, vil den synke. Vinden kan have forskellige retninger i forskellige højder, så på den måde kan piloterne ved at styre flyvehøjden finde højden med den rigtige vindretning, som kan føre ballonen ind over målene.