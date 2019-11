Se billedserie 19-årige Tobias Surland Madsen er stor fan af Gasolin? og ikke mindst bandets guitarist Franz Beckerlee. Han er selv guitarist og har fyldt sit værelse med udstyr. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Man kan aldrig være for ung til Gasolin'

08. november 2019

Trods sine kun 19 år er Tobias Surland Madsen livslang fan af Gasolin'.

For små to måneder siden mødte 19-årige Tobias Surland Madsen sit store idol, men der var hverken tale om en rapper, popsanger eller youtuber, som ingen over 30 år har hørt om. Idolet var Gasolin'-guitaristen Franz Beckerlee.

Tobias Surland Madsen var inviteret med til åbningen af museet Ragnarocks nye store særudstilling »Så kom med mig - Gasolin' 1969-78« og kneb sig selv i armen, da han så, at Franz Beckerlee var til stede.

- Det var vildt, at han var der, men det blev endnu vildere, da jeg gik rundt i udstillingen og fik mulighed for at hilse på ham. Jeg er selv guitarist, og han har influeret min måde at spille guitar på, og det fik jeg fortalt ham, siger Tobias Surland Madsen.

Fakta: Udstillingen »Så kom med mig - Gasolin’ 1969-78« kan ses på Ragnarock frem til 31. juli 2020.

Særudstillingen fortæller historien om bandet, der i løbet af blot ni år fik skabt nogle af dansk rocks største sange og samtidig forandrede den danske musikbranche.

Ragnarock har en rundvisning i særudstillingen søndag 1. december kl. 14-15. Rundvisningen er gratis, når entrébilletten er betalt.

Ragnarock har, meget passende, adresse på Rabalderstræde 16 i bydelen Musicon i Roskilde.

Læs mere på museumragnarock.dk Når han deltog i åbningen, skyldes det, at Ragnarock som forberedelse til udstillingen søgte personer, som kunne fortælle om deres forhold til Gasolin', og som ung fan skilte han sig ud fra mængden.

Hits for Kids' skyld Det er på grund af »Hits for Kids«, at Tobias i dag er Gasolin'-fan. I et forsøg på at undgå at skulle høre »Hits for Kids« og lignende børneudgivelser brændte hans far cd'er med sange, han selv kunne holde ud at høre på, men som også var børnevenlige.

På cd'erne var der sange med blandt andre Shu-bi-dua, Bjarne Jes Hansen, Kim Larsen og Gasolin', og de endte med at blive lydsporet til Tobias' barndom.

- Når vi kørte til Tyskland om sommeren, hørte vi »Gasolin' 2« og »Stakkels Jim« (Gasolin's fjerde album, red.), og når jeg var hos min far hver anden weekend, hørte vi altid »Gasolin' 2«, når vi lavede pandekager sammen i køkkenet om søndagen, husker han.

Følte sig udenfor I folkeskolen havde Tobias svært ved at forklare de andre elever, hvorfor han hellere ville høre Gasolin' og Kim Larsen end de navne, som ellers var oppe i tiden.

- De andre sagde: »Hold kæft, noget gammelt lort«, så jeg følte mig lidt udenfor. Men det betød meget for mig at holde fast i det og være tro mod mig selv. Det er også derfor, det betyder så meget for mig i dag, siger han.

Det var først, da han tog på musikefterskole, at han begyndte at møde andre jævnaldrende, som også var til ældre musik, og det var her, han for alvor lærte at spille guitar.

- Den første solo, jeg lærte at spille, var »Masser af succes«. Der er ikke så mange af mine jævnaldrende, der gider at spille Gasolin', men heldigvis har jeg to onkler, som jeg kan spille sammen med, siger han.

Beckerlees udstyr Tobias blev student i sommer fra Roskilde Gymnasium og har planer om at læse computervidenskab i Aalborg til næste år.

Inden da skal han på Den Rytmiske Højskole i Vig for at lære om lydproduktion, og hjemme på hans værelse i Roskilde er han også ved at opbygge en større samling af guitarer og lydudstyr.

- Mit board er stærkt inspireret af Franz Beckerlee, og jeg mangler kun en pedal for at gøre det færdigt. Jeg var ved at besvime, da jeg så hans rack på udstillingen på Ragnarock, så nu ved jeg, hvad det er, jeg skal gå efter, siger han.

De oversete sange Hvis Tobias skal vælge et yndlingsnummer med Gasolin', så bliver det »Se din by fra tårnets top« fra det andet album, men han vil gerne opfordre folk til at gå uden for playlisten og lytte til andet end de kendte sange med bandet.

- Jeg synes, det er ærgerligt, at folk ikke får hørt de andre numre, for Gasolin' har lavet mange skæve og sjove sange. På det første album er der for eksempel »Tremas- tet beton«, som mest af alt er et digt, der bliver læst op af Mogens Mogensen. Men det kræver, at man har lyst til at dykke ned i deres albums, siger han.