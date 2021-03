Se billedserie 55-årige Kim Brandt Andersen har i mange år arbejdet i bankverden og solgt malerier ved siden af. - Det er forskelligt, hvad kunderne køber kunst til. Nogle siger, at det skal passe til puderne i sofaen. Der er nogle, der spørger, om jeg ikke kan lave et maleri, som ligner et, der allerede findes. Det kan jeg ikke - malerierne er unikke, siger Kim Brandt Andersen. Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Maleriet er Kims frirum Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Maleriet er Kims frirum

Oplev - 07. marts 2021 kl. 07:30 Af Janus Spøhr Kontakt redaktionen

Kim Brandt Andersen tager sin telefon op og viser et billede fra en udstilling på Kunstsmedjen i Roskilde. På billedet kan man se et jakkesæt, hvor halvdelen er malet hvidt, mens den anden halvdel er sort. Det er et meget godt billede på, hvordan Kim Brandt Andersens liv er.

Han er til daglig erhvervskundechef i Sparekassen Kronjylland og i Køge. Når han har brug for at give tankerne en pause, går han ud i garagen, der bliver brugt som arbejdsværksted.

- Et maleri kan ikke laves forkert. At male er et frirum for mig, hvor jeg kan tømme hjernen, siger han.

Vi sidder i hans hjem i Karlslunde omgivet af store, farverige malerier, som han har malet. Alle sammen er de abstrakte. Løbende bliver malerierne, der hænger i køkkenet og stuen, skiftet ud, når de bliver solgt. Det sker ofte, også selvom Kim Brandt Andersen ikke lever af at sælge sine malerier.

- Jeg kan ikke leve af det, og hvis jeg gjorde, hvad skulle jeg så lave i min fritid. Så ville det blive et job, og så er det ikke sikkert, at jeg syntes, det var lige så sjovt, siger han.

Skræmmende lærred Mens vi snakker, er det svært ikke at lade øjnene glide over på de mange farver på lærredet, der lader fantasien få frit løb. Er det et ansigt, der kan spottes i midten? Og hvor mange lag er der mon i maleriet? Det gode ved abstrakt kunst er i Kims øjne, at maleriets verden er alt andet end sort-hvid.

Kim Brandt Andersen er 55 år

Han bor i Karlslunde med sin familie

Til daglig arbejder han som erhvervskundechef i Sparekassen Kronjylland i Køge

Han har malet det meste af sit liv og gør det ofte med fingrene og hænderne

Maler primært abstrakte værker

Et stort maleri koster 12.-13.000 kroner.

Læs mere på hans hjemmeside: www.brandt.mono.net Han har altid tegnet og malet. Timerne foran lærredet blev flere, da han flyttede til Karlslunde sammen med sin familie for 13 år siden. Han kan gode lide at lave store malerier, nogle på fire kvadratmeter, så det kræver noget plads, og den er der i garagen. Langsomt har han bevæget sig over i de store formater, som giver muligheder for at udfolde kreativiteten.

- Man kan godt blive forskrækket, når man ser et lærred på fire kvadratmeter, der bare er hvidt, men jeg kan gode lide de frie rammer, som de giver, siger han og smiler.

Stolt af salg Udfordringen med de store lærreder er, at der er nogle, som ikke kan finde plads til det, selvom de godt kan lide Kims malerier. Han sælger nemlig til både private og firmaer. Nogle køber de malerier, som han udstiller, mens andre laver en bestilling.

- Når jeg kommer med billedet til en kunde, oplever jeg aldrig, at han eller hun siger, at det var lige sådan, vedkommende havde tænkt det skulle være. Enten siger de, at de godt kan lide det, eller også skal de lige vænne sig til det. Der er aldrig nogen, der har sagt, at det skal laves om, siger Kim Brandt Andersen.

Han kan aldrig sige, hvornår et maleri er færdigt, og nogle gange maler han et maleri over, hvis han ikke er tilfreds. Det er en af fordelene ved at være kunstmaler.

- Man kan bare lave det om, hvis man ikke er tilfreds. Det er modsat et stykke træ. Når det først er savet over, kan det ikke blive helt igen. Så skal man starte forfra med et nyt stykke træ. Nogle gange kan jeg bruge elementer af et maleri, mens jeg kan male resten over, siger han.

I starten spurgte han sin kone, hvad hun syntes, og hvis hun sagde, at hun ikke kunne lide det, var det ofte det, der blev solgt først.

- Jeg kan mærke, at når jeg er tilfreds, er der andre, der også er tilfredse. Jeg bliver stolt, når nogen køber et af mine malerier, for det er nogle penge, man skal hive op af lommen. Det er en rar fornemmelse og giver motivation til at fortsætte, siger han.

Kim Brandt Andersen maler abstrakt kunst og har deltaget i en række udstillinger. Foto: Mie Neel

Maler med fingrene Kim maler primært abstrakt kunst, men han har tidligere givet sig i kast med figurative værker. En af fordelene ved at male abstrakt er, at han kan bruge fingrene.

- Jeg kan skabe nogle ting med fingrene, som jeg ikke synes, jeg kan få frem med pensel, siger han.

Uanset hvad er det svært at gøre alle tilfredse.

- Du kan aldrig lave et billede, som alle kan lide. Malerier vil altid dele vandene. Det er svært ikke at have en holdning til et maleri, siger han og forklarer, at han ikke laver skitser, før han går i gang med et værk, og at han altid arbejder på flere ad gangen.