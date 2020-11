Se billedserie »Lumierer - Enchanted Winter Forest«, åbner i Ringsted Lystanlæg og kan ses frem til og med 23. december. Foto: Kenn Thomsen

20. november 2020 Af Jakob Fønss

- Det skal føles magisk, smukt og overvældende for vores besøgende. Vi vil give dem Danmarks smukkeste lysfestival i den kommende måned.

Sådan siger event- og projektchef Nadja Sandberg Kalnæs om lysfestivalen »Lumierer - Enchanted Winter Forest«, som åbner i Ringsted Lystanlæg fredag 20. november og varer helt frem til og med 23. december.

I løbet af de sidste par uger har Lumierer og de velrenommerede og verdensomspændende søstervirksomheder MK Illumination og MK Themed Attractions fragtet store 3D-figurer og hundredvis af elektriske lyskæder til den smukke park centralt i Ringsted, der i mange år har huset Ringsted Festival i begyndelsen af august.

Musikfestivalen blev ikke til noget i år på grund af restriktionerne i kampen for at mindske spredningen af coronavirus.

Til det sidste har arrangørerne af »Lumierer - Enchanted Winter Forest« også med stor spænding fulgt udviklingen i smittetallene i Danmark.

- Vi kunne ikke have klaret en nedlukning, som den vi ser nu i Nordjylland, men heldigvis har vi fået grønt lys til at holde vores udendørs lysfestival. Vi er sidestillet med et besøg i Tivoli eller Zoologisk Have, forklarer Nadja Sandberg Kalnæs.

Sanserne forkæles På hver åbningsdag bliver der højst solgt 2500 billetter og håbet er, at de besøgende vil fordele sig forholdsvis jævnt i åbningstiden fra klokken 16-22. Der er ikke krav om mundbind, mens man går rundt på den omkring 1,3 kilometer lange rundstrækning, der er inddelt i forskellige områder, hvor ens sanser bliver forkælet og overvældet af de mange lys i både kølige og varme farver. De besøgende vil blive guidet rundt på ruten, og det er tilladt at gå strækningen flere gange.

Lumierer - Enchanted Winter Forest »Lumierer - Enchanted Winter Forest« har åbent i Ringsted Lystanlæg, Anlægsvej, 4100 Ringsted, i perioden fra fredag 20. november til onsdag 23. december klokken 16-22.

Se åbningsdage og køb billetter på www.lumierer.com

Lumierer er en søstervirksomhed til det verdensomspændende firma MK Illumination, som med sine 42 afdelinger, placeret rundt om i verden, i 2018 blev kåret som verdens største leverandør af professionel julebelysning, samt firmaet MK Themed Attractions, som producerer og monterer kulisser, deko og props til forlystelsesparker rundt om i verden. Udover oplevelsen med de mange lysinstallationer bliver der mulighed for at købe mad og drikke og nye livemusik i et af de opstillede telte. Her kan man samtidig få sig lidt varme i kroppen. I teltene vil der være pladsbegrænsning og krav om mundbind.

- Der venter også interaktive oplevelser for publikum. Blandt andet er der et sted på rundturen, hvor man kan spille på trommer. Her sørger vi naturligvis for at spritte af efter hver gæst, forklarer Lumierers eventchef.

Stor forhåndsinteresse Hun kan glæde sig over, at fire lørdage allerede er udsolgt, mens der er et begrænset antal billetter tilbage til yderligere fem datoer.

I de første uger er der kun åbent fredag, lørdag og søndag, mens antallet af åbningsdage stiger betragteligt i løbet af december.

- Vi har mulighed for at åbne flere dage, hvis der viser sig at være tilstrækkelig efterspørgsel på vores arrangement, siger Nadja Sandberg Kalnæs.

Hun har fra virksomhedens kontorer og lagerlokaler i Benløse ved Ringsted stået for markedsføringen af »Lumierer - Enchanted Winter Forest«, mens direktør i Lumierer, Rasmus Fenger, har udtænkt mange af de elektriske installationer, som venter publikum.

Undervejs har de kørt et tæt parløb for at få alle detaljerne på plads til den stort anlagte lysfestival, der bliver den første af sin slags i Danmark.

- Vi har fået inspiration fra andre steder i verden, hvor de har holdt lysfestivaler, og så har vi jo selv stor erfaring i at levere udsmykning til storcentre og forlystelsesparker i hele verden, forklarer Rasmus Fenger.