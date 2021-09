René Schmidt har tre værker med på udstillingen på Sorø Kunstmuseum. Foto: René Schmidt

Send til din ven. X Artiklen: Lyt til naturen på Sorø Kunstmuseum Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lyt til naturen på Sorø Kunstmuseum

Oplev - 03. september 2021 kl. 16:45 Kontakt redaktionen

Med særudstillingen NATUREN TALER slår Sorø Kunstmuseum dørene op for den første udstilling ud af tre, der alle kredser om den tavse tale i naturen.

Dyre- og plantelivet omkring os udtrykker sig på mange måder, som vi mennesker ikke altid helt forstår. For eksempel udsender træerne dufte, der tiltrækker og frastøder bestemte insekter. Og duften af nyslået græs er i virkeligheden et nødråb fra græsset om, at der er fare på færde.

- Vi har ekstremt travlt med at løse klimakrisen, men kunne måske starte med at lytte til naturen og dermed blive bedre til at forstå den og passe på den. Det gør en række danske og internationale samtidskunstnere i NATUREN TALER, hvor de undersøger naturens kommunikationsformer og bearbejder deres refleksioner i de udstillede værker, udtaler udstillingens kurator Mathilde Helnæs.

Alle kunstnerne er drevet af lige dele nysgerrighed, åbenhed og fascination af naturens former, fænomener, sprog og intelligens. De har alle med deres værker bedrevet en art kunstnerisk forskning, hvor vi kun kan blive klogere på naturen ved at sanse de udstillede værker.

Agnes Meyer-Brandis (f. 1973) er en tysk installationskunstner, der bor og arbejder i Berlin. Hun skaber værker i periferien af videnskab, fiktion og fabler. Med på udstillingen er værket »One Tree ID - Pyrus communis, Søro, DK - How to Become a Tree for Another Tree« (2021) - en stedspecifik installation i museets gårdhave, hvor Agnes Meyer-Brandis undersøger træernes duftkommunikation og udvinder en træparfume til museets gæster.

Silas Inoue (f. 1981) er en dansk-asiatisk kunstner, der er bosat i København og arbejder med tegning, maleri, skulptur og installation. Han er især optaget af biologiske og kulturelle fænomener og bidrager med de tre organiske værker »Infrastructure« (2018-20), hvor svampesporer vokser i skulpturelle former i tre hermetisk lukkede montrer med eget klimaanlæg.

Emilia Bergmark (f. 1986) er en svensk kunstner, der bor og arbejder i København og Malmø. Baseret på dagligdags historier og observationer udvikler hun poetiske og humoristiske installationer, der kombinerer forskellige medier.

3. september 2021 - 2. januar 2022

NATUREN TALER

Sorø Kunstmuseum, Storgade 9, 4180 Sorø René Schmidt (f. 1968) er en dansk kunstner, der bruger kunsten som metode til at undersøge verdens produktionsbetingelser. Han bidrager med tre værker, blandt andet en syv meter lang form fra en udsmykning til Sluseholmen Metrostation, hvis organiske overflade er præget med strukturen fra kiselalger, der er ansvarlige for 20 procent af alt Jordens ilt.

Marika Seidler (f. 1972) er en dansk kunstner, der via flere medier undersøger, hvad det vil sig at høre til en gruppe. Under navnet Seidlers SENSORIUM skaber hun videoværker og performances over tid og afstande i naturen. Med på udstillingen er videoinstallationen »Muld krone« (2021), der blandt andet er optaget i Suserup Skov i Sorø.

Studio ThinkingHand er en kunstnerisk duo dannet af australieren Rhoda Ting (f. 1985) og danskeren Mikkel Dahlin Bojesen (f. 1988). De er baseret i København og fokuserer på at forstå naturen på nye måder blandt andet via svampe, bakterier og lav.

SUPERFLEX er et kunstnerkollektiv stiftet af Jakob Fenger (f. 1968), Bjørnstjerne Christiansen (f. 1969) og Rasmus Rosengren Nielsen (f. 1969), der via deres mangeartede praksis tager fat om alvorlige samfundsmæssige og kulturelle problemstillinger. Med på udstillingen er videoværket »Hunga Tonga«, som er resultatet af SUPERFLEX's ekspedition til verdens yngste ø af samme navn.