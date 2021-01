Lys i mørket

På grund af forsamlingsforbuddet og de seneste coronarestriktioner er årets Lysfest i Roskilde koncentreret om to store lysinstallationer af kunstnergrupperne Båll&Brand og Tokyo Blue.

Båll&Brand står bag installationen »Viften«, der placeres på Danske Bank over indgangen ud mod Stændertorvet, hvorfra en vifte af stråler vil lyse henover torvet og Byens Hus.

»Ønsket er at den både skal kunne opleves fra stor og sikker afstand, men samtidig også skabe et intimt rum på den åbne plads der udgør Stændertorvet. Fra hver ny vinkel den opleves, skifter den karakter og samtidig indrammer og fremhæver den de smukke konturer i Byens Hus og Skt Laurentii,« står der i beskrivelsen fra Båll&Brand, der til Lysfesten i 2018 oplyste facaden på Roskilde Domkirke.

Kunstnergruppen Tokyo Blue har ladet sig inspirere af den danske astronom Tycho Brahe, som i 1572 opdagede lyset fra en supernova og beskrev fænomenet i sin bog »De Nova Stella«. I dag kaldes fænomenet et lysekko, og det ligner et abstrakt, farverigt billede.

»Lysekko« byder på farverige lysbilleder, som skabes med brug af havens egne lamper, særligt udviklede lysinstrumenter og fire lærreder. Installationerne kan ses fra begge sider af lærrederne, og det er meningen, at de besøgende selv ved at lege med lyset, og skyggerne kan blive en del af værket.

Med til historien hører, at originaludgaven af »De Nova Stella« står i Karen Brahes Bibliotek, som ejes af Roskilde Kloster og ligger under Roskilde Bibliotek.

- Vi arbejder altid stedsspecifikt og undersøgte områdets historie. Vi blev fascinerede af Karen Brahe Biblioteket med den unikke samling af gamle bøger, og da vi fandt ud af, at »De Nova Stella« står i biblioteket, måtte vi simpelthen arbejde videre med det. Det er jo en gave, at der findes sådan et originalværk lige ved siden af, siger Helle Frøjk Knudsen fra Tokyo Blue.