Lydkunst og spot på talenterne

Lørdag den 15. maj åbner Kunsthal Kongegaarden dørene for to nye udstillinger, der begge giver plads til unge, innovative kunstnere.

Lydkunstner Julie Østengaard har skabt CONCURRENT som en original lydinstallation med 16 kinetiske lydskulpturer, der fysisk og rumligt undersøger samspillet mellem akustisk og elektronisk lyd. Skulpturerne består af flamingoplader, rundstokke og snore, og til trods for et ensartet udtryk er de individuelt styret og skaber hver især en unik lyd og eget visuelt udtryk gennem motoriserede bevægelser på det porøse materiale.

- Når Julie Østengaards installation kører autonomt, udspiller lydbilledet sig akustisk via skulpturernes bevægelser, der i skiftende sekvenser udfolder sig baseret på et system af sandsynligheder og udfald inden for bestemte regler. Den musikalske, og meget originale installation indeholder også et element af kaos, da ikke alt er besluttet på forhånd, siger Henrik Broch-lips, leder af Kunsthal Kongegaarden.