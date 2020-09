Sound of Glass kan opleves på Holmegaard Værk fra 1. oktober. Pr-foto

Lyden af glas

Forestil dig nu en sal, hvor 800 glasflasker udgør trækronerne på 10 ståltræer i et magisk skovlandskab. Tilsammen udgør de en kæmpemæssig lyd- og lysinstallation, hvor alle træer spiller hver sin tone i en perfekt afstemt harmoni. Det er udgangspunktet for udstillingen Sound of Glass, der åbner 1. oktober i Holmegaard-salen på Holmegaard Værk.