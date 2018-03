Se billedserie - Jeg er ikke den store rugbrødsspiser, men det her rugbrød er jeg helt vild med, forklarer Hanne Nygaard, mens hun tager imod brødet fra Pabst Bakery i Maribo. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Lokale madvarer ansigt til ansigt

16. marts 2018 Af Lars Christensen

Hos Madsamling vil man forandre måden at købe ind på. Ugentlige opsamlingsevents skaber mere nærvær mellem producenter og kunder.

Nethandel. Et ord, der kan få det til at løbe koldt ned af ryggen på mange lokale butikker. Men nettet behøver ikke at betyde mindre lokalt eller mindre nærhed.

Det har man bevist i Vordingborg, hvor nettets muligheder er afgørende for at styrke båndet mellem lokale madproducenter og kunderne.

Kunderne kan hjemmefra gå på nettet og bestille en lang række varer, der favner alt fra grøntsager til kød, brød, drikkevarer og alskens specialiteter.

En gang om ugen mødes kunderne og producenterne på et fælles mødested, hvor kunderne kan hente deres varer, samtidig med at de kan få en snak ansigt til ansigt med producenterne.

»Madsamling« er navnet på konceptet. Afdelingen i Vordingborg var den første i Danmark, men det har allerede spredt sig til flere andre steder rundt om i landet.

- Det er enormt fedt, at man kan bestille på nettet og hente det lokalt, fortæller Alex Sørensen, der har handlet jævnligt hos Madsamlingen, siden starten for lidt over et år siden.

- Det er rigtig gode produkter. Kødet er bedre end det, man kan finde i supermarkederne. Og kvaliteten er i det hele taget høj, tilføjer han.

Lægger vejen forbi Den stigende interesse for at købe lokale fødevarer kan også mærkes i en række supermarkeder, der tager lokale varer med ind i deres sortimenter. Derfor burde det ikke umiddelbart virke oplagt med kun en ugentlig opsamlingsdag i et fastlagt tidsrum, men alligevel er konceptet blevet mødt af stor tilfredshed hos både kunder og producenter.

- Jeg lægger vejen forbi, når jeg kommer hjem fra arbejde i København. Det fungerer helt fint, forklarer Alex Sørensen.

- Det er blevet en fast rutine om fredagen i vores familie, lyder det fra René Ubbesen fra Nyråd ved Vordingborg.

- Vi tager gerne en lille omvej for varer, som vi føler er anderledes og mere friske. Det er godt med nærheden til producenterne, så man kan få en snak med dem og spørge ind til, hvor varerne kommer fra, forklarer han.

Uvurderlig direkte kontakt For producenterne og avlerne på Sjælland og Lolland-Falster har man allerede mærket en klar forskel, efter Madsamling er kommet til.

- Før solgte jeg kun fra min egen gård på Stevns. Nu kan jeg få mine varer ud til mange flere kunder og i et langt større område, end jeg selv kunne nå ud til, forklarer Pia Frøslev fra det økologiske gartneri Urtopia.

- Og den direkte kontakt er fantastisk. Der er respons med det samme, hvor man normalt ellers ikke får at vide, hvad kunderne synes om varerne, tilføjer hun.

Ifølge hende har Madsamling ikke kun skabt mere nærvær med kunderne, men også mellem de enkelte producenter.

- Det åbner op for samarbejde med de andre. Det betyder jo noget, når man står to timer sammen hver fredag. Og det er dejligt at møde andre mindre producenter. Selvom det er vidt forskellige varer, så står vi med mange af de samme problemer, forklarer hun.

Svært at bryde vaner Konceptet bag Madsamling stammer fra Frankrig, men hver lokal afdeling har sin egen vært eller sit eget værtspar. I Vordingborg er det Jesper Brinkløv og Birgitte Baunegaard, der har ført an i omstillingen til en anderledes måde at handle på.

- Den største udfordring er at få brudt med folks vaner. Det er en anderledes måde at tænke indkøb på i stedet for at handle nede i supermarkedet, og det skal folk lige vænne sig til. Men vi er fortrøstningsfulde, forklarer Jesper Brinkløv, der selv er kok.

- Jeg har interesseret mig for lokalproducerede fødevarer, siden jeg kom til Vordingborg i 1992. Området hernede er simpelthen et af landets bedste spisekamre, forklarer han.

Målet med Madsamling er at gøre det til en oplevelse at købe ind. Et punkt i den travle hverdag, som kunderne kan se frem til. Derfor gør parret også meget ud af at skabe en hyggelig stemning ved de ugentlige opsamlinger.

Flere på vej Den første madsamling i Vordingborg har inspireret 15 andre madsamlinger rundt om i Danmark, og 15 mere er på vej.

- Konceptet er stadig under udvikling, og det har taget længere tid end forventet, men nu begynder vi at komme ind mod de større byer, og det åbner helt nye muligheder for leverandørerne, forklarer Søren Kielgast, der er landechef for Madsamling.

Han er meget imponeret over det arbejde, som Jesper Brinkløv og Birgitte Baunegaard har lagt i rollen som værtspar.

- De har været de første, og derfor har de også været rollemodeller for flere af de madsamlinger, der er kommet til i årets løb. Mange har set mod Vordingborg for at få inspiration, og Jesper og Birgitte har været fantastiske til at støtte op, forklarer han.

Fakta mm Madsamling Konceptet stammer fra Frankrig, hvor man i 2011 grundlagde »La Ruche Qui Dit Oui!« (direkte oversat: »Bikuben der siger ja«). Siden da er der åbnet over 800 madsamlinger i Frankrig alene.





I 2014 blev konceptet udvidet til England, Spanien, Italien, Belgien og Tyskland. I 2017 kom Danmark, Schweiz og Holland med.





Der er åbnet 15 madsamlinger i Danmark, og 15 mere er under udvikling.





