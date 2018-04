Se billedserie Perspektivbedene er lavet kileformede, så man for alvor kan nyde udsigten over blomsterne hen mod slottet fra kunstner Poul Isbaks stenstol. Foto: Kenn Thomsen

Lokal frøavler plantede god idé: Fik slottet til at blomstre med tulipaner

26. april 2018

Søren Hansen er slotsgartner på Gavnø Slot. Det har han været i de sidste fire år, og det kunne egentlig godt være hans skæbne, mener han.

- Der er jo noget historie her, ikke kun med blomsterne, men også mange 100 år tilbage. Man fornemmer en stemning, siger Søren Hansen, mens vi går rundt mellem de gamle træer i parken ved Gavnø Slot.

Flere end 100.000 tulipaner fordelt på 150 sorter kan ses på Tulipan- festivallen.

Festivallen åbner den 28. april kl. 10

Kl. 12-14 Andrea Søllested skaber jubilæumskagen i et arbejdende værksted i slotsparken

Kl. 13 Levende historieformidling ved guider i historiske dragter

Kl. 14-16 Andrea Søllested fra Den Store Bagedyst uddeler Gavnø-kage Da OPLEV Sjælland er på besøg en formiddag i midten af april, har solen lidt svært ved at bryde igennem disen, ligesom det er de færreste af havens tulipaner, som endnu er brudt i blomst. Men det er helt efter planen.

Gavnøs tulipanfestival åbner nemlig planmæssigt den 28. april med en festlig dag, der blandt andet byder på en særlig Gavnø-kage, som bagedyst-vinder Andrea Søllested kreerer foran publikum - og de første 250 kan få en smagsprøve. Der vil også være rundvisninger på slottet med Margrethe 1. og den første godsejer, Otto Thott.

Et kæmpe tilløbsstykke

Første gang, Gavnø Slot åbnede for offentligheden, var i 1957, hvor den daværende godsejer Axel Reedtz-Thott blev kontaktet af den lokale frøavler Aage Pedersen, som havde en god idé: en tulipanudstilling for offentligheden.

- Man havde aldrig overvejet at åbne godset for offentligheden. Det blev et kæmpe tilløbsstykke. Man startede med at åbne parken det år. Folk blev utrolig begejstrede. Det blev hurtigt til en tradition, siger baronesse Helle Reedtz-Thott.

Hun sidder med scrapbøgerne, der går mange årtier tilbage med annoncer og artikler fra blandt andet Sjællandske Tidende, Billed Bladet og Berlingske Tidende. Den samlede danske verdenspresse har gennem årene fulgt Gavnø Slot og ikke mindst vældet af blomster, som gæsterne får glæde af. Der findes også flere smalfilm, der dokumenterer de første år med åbent for offentligheden.

100.000 tulipaner

De mere end 100.000 tulipanløg, som Søren Hansen og hans gartnerkolleger møjsommeligt har brugt en måneds tid på at lægge i jorden med håndkraft sidste efterår, er nøje lagt ud, så hver enkelt sort præsenterer sig flot. Ikke noget med en at sætte en rød og en pink tulipan som sidekammerater, for det er vigtigt, at farverne træder frem, forklarer slotsgartneren. Og der er nok at vælge imellem med omkring 150 forskellige sorter fra cirka 10 leverandører.

Søren Hansen stopper op og kigger nærmere på nogle tulipanløg, som fasanerne har tygget lidt på og fortæller, at rådyrene har en forkærlighed for tulipanknopper. Men i år har der været flere udfordringer med den sene og lange våde vinter.

- Det er en udfordring. Hvis der noget, blomsterløg ikke kan lide, så er det vådt vejr, og vi har ikke haft andet. Men vi kan ikke gøre andet end at håbe på høj sol og blæsevejr, siger Søren Hansen og ser egentlig ikke så urolig ud.

Fondens fornemme opgave

Der er heller ikke grund til uro. Blomsterne skal nok komme op til glæde for gartnerne og de gæster, der løser billet til Gavnø. Slottet blev opført af Margrethe 1. for mere end 600 år siden. I 1720 blev det overtaget af den adelige Thott-slægt, og i dag bliver det drevet af Gavnø-fonden, hvor Helle Reedtz-Thott er direktør.

Hun og fonden har en stor opgave med at renovere og holde det fredede gods i stand. Midlerne kommer blandt andet ind ved alskens publikumsaktiviteter. Gavnø huser både klatrepark, bryggeri, veteranbiltræf, hvert år afholdes nordens største julemarked og endelig er der tulipan - og liljefestivallerne.

- Vi kan vise kulturarven frem, fordi tidligere generationer har passet på den. Det er en livsopgave at have ansvaret for en fredet ejendom. Vi vil gerne gøre det endnu bedre, siger Helle Reedtz-Thott, som tror, at hendes innovative svigerfar Axel Reedtz-Thott var med på frøavlernes idé tilbage i 1957, fordi det var spændende.

- Det kom bag på dem, hvor stor en succes det blev. Og tulipanerne blev startskuddet, ellers havde han måske ikke stiftet fonden, siger Helle Reedtz-Thott, som i øjeblikket har hænderne fulde med at gøre klar til årets sæson. Det har slotsgartner Søren Hansen også, og også for ham har tulipanfestivallen en særlig betydning.

- Som skoleknægt var jeg bydreng for Aage Pedersen. Så det var måske min skæbne, siger Søren Hansen.