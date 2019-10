Se billedserie Dorthe Gram har sjældent svært ved at finde motivationen til en løbetur. GEnnem de sidste 11 år har den tidligere eliteløber arbejdet som coach inden for blandt andet idræt, ledelse og mental styrke. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Løb vinteren i møde - 14 gode råd til at holde motivationen oppe

Det er timet meget godt med vejret, da vi møder den tidligere eliteløber og nuværende løbecoach Dorthe Gram ved Greve Marina. Her på kanten af Køge Bugt Strandpark skal vi tale om, hvordan man finder motivationen frem til at snøre løbeskoene og komme ud i de mørke og kolde efterårs- og vintermåneder. Og denne efterårsdag vælter regnen selvfølgelig ned.

Så hvad gør man på sådan en dag, hvor dagslyset gemmer sig bag regntunge skyer og sofaen trækker mere end løbeturen?

- Det er jo rigtig nemt at finde på undskyldninger. Når det regner, kan man hurtigt sige til sig selv, at man lige vil vente en halv time med at løbe - og så gik den aften. Men man skal tænke på, at det altid er værre at sidde indenfor og kigge ud, end at være udenfor og kigge ind. Husker man det, er man allerede nået et stykke, lyder det første gode råd fra Dorthe Gram, som arbejder som coach i sin virksomhed 'Liv Med Succes'.

14 gode råd til vintertræning fra Dorthe Gram Læg tøjet frem om aftenen, så du har tid til at løbe om morgenen. Eller tag tøjet med på arbejdet, og klæd om der. Så kan man løbe hjem. Kører du hjem, så lad være med at gå ind, før du har løbet. Lav et fast ugeprogram, men sørg for at det er realistisk i forhold til den tid, du har til rådighed - så løbet ikke bliver en stressfaktor. Hav nogle faste træningsdage. Sørg for også at komme ud i weekenden, hvor man har bedre mulighed for at få noget sollys i dagtimerne og måske se et andet område end det, man plejer at løbe i. Lav aftaler med en løbemakker. Men sørg for at det er med en, som ikke hele tiden bryder aftalerne - for eksempel hvis det regner. Meld dig ind i en løbeklub. Det er super nemt og en god måde at blive motiveret på. Få hjælp af en løbecoach, som holder fast i dig - for eksempel ved sms-aftaler. Det er altid godt, hvis man forpligter sig over for nogen. Lav nogle mål at se frem til. Det kan være nogle løb, man melder sig til. Hav også nogle mindre løb på vejen mod de store løb. Gadgets er altid godt, hvis man er til det. Et nyt løbeur eller andet udstyr kan også motivere. Har du en bestemt rute, så prøv at løbe den anden vej rundt. Det giver en helt anden oplevelse. Sørg for at supplere med noget styrketræning. Det kan være forskellige øvelser hjemme på stuegulvet, fitness eller svømning. Stræk ud! I min verden er det vigtigt, at man holder sig smidig. Har du en smidig krop, er du også smidig, når du løber. Og det er godt både for muskler og blodcirkulation. Søvn giver overskud og energi. Så husk at få sovet ordentligt. Start i lavt tempo, hvis du er begynder. Mange kommer for hårdt i gang. Især dem, der har løbet før og tror, at de sagtens kan løbe langt. Her kan et løbeur hjælpe dig med at holde tempoet nede. Ellers kan du løbe på dine vejrtrækninger: Kan du tale, så løber du i fint tempo. Kan du kun sige énstavelsesord, så er du for presset og bør sætte tempoet ned. Og kan du slet ikke sige noget, så går det for hurtigt. Når det bliver koldere, så hav flere lag af tøj på. Hellere have lidt at tage af undervejs end at fryse på turen. Hvorfor? Den 44-årige løbecoach har været en del af toppen af dansk konkurrenceløb gennem mange år. Hendes personlige rekorder på fem og 10 kilometer-distancerne lyder på henholdsvis 17:48 og 38:08. Langt mindre kan naturligvis gøre det for de fleste. For hovedparten af os handler det mest af alt om at komme ud og få bevæget kroppen.

- Et af de vigtigste spørgsmål - både til nybegynderen og løberen, som har svært ved at finde motivationen - er: Hvorfor vil du løbe? Det er en god idé virkelig at komme helt ind til kernen og finde ud af præcis, hvorfor man løber. Svaret kan man bruge til at motivere sig selv, siger Dorthe Gram.

Om man er nybegynder eller let øvet og »bare« vil have løbetræning til at blive et fast element af hverdagen to-tre gange om ugen eller man er klar til at give den fuld gas med fem-seks ugentlige træningspas, er mange af udfordringerne de samme.

- Jeg vil gerne løbe fem-seks gange om ugen. De første træningspas kan godt gå nemt, og så tænker man; »Er det virkeligt nødvendigt med flere - du har allerede løbet fire gange denne uge. Er det ikke fint?«. Det er så her, man skal huske tilbage på, hvorfor man løber, siger Dorthe Gram.

Vigtig variation Uanset hvilket niveau, man befinder sig på som løber, vil man altid gerne se, at træningsturene resulterer i fremgang - for eksempel konditions- eller tidsmæssigt.

- Udgangspunkt for dit enkelte træningspas kan være to forskellige. Det ene er, at man løber en tur for at få effekten af træningen. Det kan være, hvis du for eksempel vil forbedre din 10 kilometer-tid eller vil løbe længere. Så har du et program, som er meget specifikt møntet på det. Der har jeg som regel to eller tre ugentlige træningspas af den type. Men jeg har også nogle træningspas, hvor jeg lader uret ligge derhjemme. Her handler det om frirummet, det meditative og bare være i det, fortæller hun.

Dorthe Gram har mange gode råd i forhold til at finde løbegejsten frem i vinterhalvåret. Men to af de vigtigste pointer er at variere træningen og sætte tempoet ned.

- Her i vinterperioden er det meget godt at ligge lidt lavere i tempo - for eksempel i intervaltræningen. Det er vigtigt, at man ikke brænder sig helt ud, men har lidt en »off season«. Man kan i stedet lave lidt mere variation i løbeturene; lægge lidt flere kilometer på, tage ud i skoven, afprøve forskellige underlag, lave bakkeløb og finde på nye rundstrækninger, siger hun, mens regnen fortsatter pisker ned over Køge Bugt og det østlige Sjælland.

- Årstiderne er motiverende. Her om efteråret er det så flot med alle farverne - og så har især skoven en helt særlig duft på denne årstid. Så det er vigtigt at have alle sanserne med og sætte pris på det, man møder, mens man løber, siger hun.