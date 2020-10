Se billedserie Stevns: På Stevnsfortet kan du prøve at bygge dit eget svævefly. Pr-foto Foto: zergsv - stock.adobe.com

Livlig aktivitet i efterårsferien

09. oktober 2020

Efterårsferien banker på døren, og vanen tro byder museer og oplevelsessteder på masser af aktiviteter målrettet børnefamilierne. Vi har her samlet et udpluk af de mange oplevelser, man kan kaste sig over rundt omkring på Sjælland, når rastløsheden melder sig hos små og store.

1. Smag råvarer i verdensklasse Odsherred Grand Cru 2020 løber af stablen i efterårsferien og byder på fantastiske smags- og madoplevelser fra områdets mange fødevareproducenter. På programmet er blandt andet høstmarkeder, middage, åbent hus-arrangementer og meget mere. Det hele toppes med den årlige kåring af årets Grand Cru-kartoffel og -gulerod.

Læs mere på www.geoparkodsherred.dk

2. Lav marcipan af kartofler Holbæk Museum puster liv i den gamle arbejderlejlighed. Tag med på en børneomvisning og hør om Alfred og Johannes hemmelige modstandskamp under Anden Verdenskrig og prøv kræfter med besættelsestidens husmoderkunst. Det var svært at få fat i mandler, så vi forsøger i stedet at lave marcipan af kartofler. De voksne kan udfordre deres smagsløg med en kop erstatningskaffe fra Rich's.

Holbæk Museum, Klosterstræde 18, 4300 Holbæk

I Oplevelsescenter Nyvang kan man spise røde pølser på gammeldags manér. Foto: Jørgen Juul

3. Røde pølser i andelslandsbyen I Oplevelsescenter Nyvang kan du opleve livet og hverdagen i en andelslandsby i midten af 1900-tallet. Efterårsferien markerer afslutningen på denne sæson, men når lige at byde på en nyskabelse; en pølsevogn af den slags, man så på gaden for cirka 100 år siden. Her kan man købe kogte røde pølser med bolle, sennep og ketchup.

Oplevelsescenter Nyvang, Nyvangs Alle 4, 4300 Holbæk

4. Sidste gang med Gasolin' Har du endnu ikke fået lavet din egen Gasolin'-T-shirt eller et penalhus med det ikoniske vingelogo? Så tag en tur på RAGNAROCK i efterårsferien, hvor Gasolin'-merchandiseværkstedet slår dørene op en sidste gang. Alt imens anlægget selvfølgelig spiller Langebro, Rabalderstræde og alle de andre Gasolin'-sange.

RAGNAROCK, Rabalderstræde 16, 4000 Roskilde

Mimbo Jimbo, som er kendt fra Martin Jakob Strids populære børnebøger, får sin egen forestilling på Statens Museum for Kunst. Foto: Malle Madsen

5. Mimbo Jimbo på kunstmuseet Jakob Martin Strids populære figur, Mimbo Jimbo, indtager i denne weekend Statens Museum for Kunst. Mimbo Jimbo skaber i teaterforestillingen et stort maleri for øjnene af publikum. Men det er ikke let at være kunstner, opdager Mimbo Jimbo, så han må tage alle tænkelige strategier i brug - og ind mellem må publikum endda op og hjælpe den blå elefant. Bliver man inspireret af Mimbo Jimbos kreative udfoldelser, kan man også besøge SMK's tre store værksteder. Her kan man prøve kræfter med limpistoler, ler, maling og meget mere. Desuden præsenterer SMK to særlige performances, hvor man kan opleve 35 teenagere spise vaffelis samt kunstner Kristoffer Akselbo, der forskanser sig på museet hele ferien...

Statens Museum for Kunst, Sølvgade 48-50, 1307 København K

6. Kartoffelferie i Greve På Greve Museum kan du høre om, hvordan det var at være barn for 100 år siden, da efterårsferien blev kaldt for kartoffelferien. Efter rundvisningen åbner kartoffelværkstedet, hvor børnene kan lave kartoffeltryk. På Mosede Fort står husholdningslærerinden klar med smagsprøver på sunde og nærende retter. Kom og lær om mad, smag og sundhed dengang og nu. De spilleglade kan med mobiltelefonen i hånden udforske det spændende fortområde. Det er gratis at downloade appen »Kampen om maden«, og så kan jagten på fortidens genkomster begynde.

Greve Museum, Bækgårdsvej 9, 2670 Greve og Mosede Fort, Mosede Strandvej 87A, 2670 Greve

7. Byg fly på fortet Da HAWK-basen var aktiv på Stevnsfortet, øvede man sig mest i at få fly til at falde ned, men nu kan du eksperimentere med at få ting til at flyve. Hver dag i uge 42 er der fly-workshop, hvor du kan bygge dit eget svævefly. Der er selvfølgelig også tid til at finde ud af, hvorfor fly overhovedet kan flyve, og hvilke fly der var »cutting-edge« under Den Kolde Krig. Der er også mulighed for at gå på skattejagt med metaldetektor eller lege spionjæger for en dag.

Koldkrigsmuseum Stevnsfort, Korsnæbsvej 60, 4673 Rødvig Stevns

8. Gå på jagt efter »Big 9« Man kender begrebet »Big 5« fra safarier, hvor nedlæggelsen af en løve, en leopard, en elefant, et næsehorn og en bøffel giver pladen fuld. I kalkbruddet ved Geomuseum Faxe kan man nu jagt fossiler og forsøge at ramme »Big 9«. De ni udvalgte fossiler er beskrevet i et lille hæfte, man kan købe i foyeren til museet.

Geomuseum Faxe, Østervej 2, 4640 Faxe

9. God mad til en god pris Under Dining Week i uge 42 kan du vælge en tre-retters menu hos de deltagende restauranter til en fast pris. På et udvalg af restauranterne kan du ekstraordinært vælge 10 serveringer. I Region Sjælland er ni restauranter med i tiltaget. De er Restaurant SuRi i Holbæk, Gorm's i Roskilde, Restaurant Upstairs i Roskilde, Restaurant Limone i Køge, Støvlet Katrines Hus i Sorø, Restaurant Lupinen i Væggerløse, Mejerigaarden i Gedser, Comwell Sorø og Hotel Strandparken i Holbæk.

Læs mere på www.diningweek.dk

10. Pumpkin Party på glasværket På Holmegaard Værk kan du blive klar til halloween og skabe gruopvækkende græskaransigter på glas, flasker og lanterner. Få dem sandblæst eller gravér selv dit motiv. Du får dit værk med hjem med det samme. Der bliver også skruet op for uhyggen i det professionelle værksted. Her udfolder de dygtige glasblæsere hele deres faglige talent, når de blæser Danmarks (måske) største græskar i glas.

Holmegaard værk, Glasværksvej 55, 4684 Holmegaard

11. Fiskeri i voldgraven, fra kysten, på havnen... Fishing Zealand har i samarbejde med en flere kommuner og lokale aktører stablet en række af arrangementer på benene i efterårsferien. Smid for eksempel snøren i voldgraven ved Gåsetårnet, prøv at fange fladfisk på Reersø, fisk fra havnen i Kalundborg, prøv lykken i Tryggevælde Å eller Lynghøjsøerne - eller deltag i et af de mange andre arrangementer.

Læs mere på www.fishingzealand.dk

På Slagelse Museum kan man lave sine egne tinfigurer. Foto: Thomas Olsen

12. Tinstøbning og middelalderhistorier Kig ind i Slagelse Museums have, hvor der er ild i bålet og støbeforme til at lave fine tinfigurer - under kyndig vejledning. Der er forskellige forme med blandt andet dyremotiver og religiøse motiver fra overgangen fra vikingetid til kristendom. Antvorskov Klosters Støtteforening deltager med fortællinger fra livet på klosteret.

Slagelse Museum, Slagelse Museum, Bredegade 11 A, 4200 Slagelse

13. Skriv med fjer og blæk og mal våbenskjold Hos Ringsted Museum & Arkiv kan man få inspiration til finurlige måder at skrive bogstaver på, som man gjorde i middelalderen. Mal også et våbenmærke på et skjold. Til både fjer og blæk og mal et våbenskjold er der udførlige anvisninger, så børn ifølge med voksne kan gå i gang på egen hånd.

Ringsted Museum og Arkiv, Køgevej 41, 4100 Ringsted

14. Jorden kalder på Observatoriet Du kan få både istid i hænderne og stenstøv i håret, hvis du lægger vejen forbi Brorfelde Observatorium. Her kan du klatre på en mammut på observatoriets nye udeområde eller kravle ind i jordens indre. Du kan også tage sine stenfund med til huset, Jorden, hvor du kan skære dem over med nye maskiner, polere dem og tage et lille stykke fortidshistorie med hjem. På stedet kan man også opleve en 4,5 milliarder år gammel meteorit fra rummet.

Brorfelde Observatorium, Observator Gyldenkernes Vej 7, 4340 Tølløse