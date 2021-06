Se billedserie Jeg er kommet på Brøndby Stadion siden slutningen af 90?erne, og de seneste 16 år har jeg haft sæsonkort til Brøndbys stemningstribune, Sydsiden. Et sæsonkort, der har sikret mig frustrationer og ærgrelse, men også glæde og fællesskab. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix Foto: Jan Bjerre Lauridsen/Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Livet som Brøndby-fan er følelsesmæssig ekstremsport

At være fan af Brøndby IF har de seneste 16 år nærmest været én lang lidelseshistorie, men det har også været en historie om håb, genrejsning og ægte kærlighed.

Jeg kigger op på uret og kan konstatere, at der er spillet 89 minutter. Jeg er holdt op med at ryge, så jeg piller febrilsk ved mine nøgler for at aktivere mine fingre og kigger op på uret igen.

Fem minutter lagt til! Selvom vi er foran med to, har jeg set det gå galt før, og det må ikke ske igen. Jeg får et sug i maven bare ved tanken - det holder jeg simpelthen ikke til.

Jeg kigger hen ad sæderækken og ser den gruppe mennesker, jeg de seneste 16 år har delt så mange oplevelser, men også så meget smerte og skuffelse med. Snakken plejer at være livlig, nogle synger, mens andre tjatter lidt til hinanden og griner, men i dag står de alle sammen og stirrer stift ned på grønsværen.

93 minutter. Nu kan det næsten ikke matematisk lade sig gøre, at FC Nordsjælland scorer to mål, og jeg mærker min hals snøre sig sammen.

Sådan ser man ud, når forløsningen har lagt sig, og man kan slappe af og nyde sejren med sin barndomskammerat (th.). Foto: Morten Chas Overgaard

94 minutter. Jeg mærker, at der løber en tåre ned ad min ene kind, og jeg lukker øjnene og lægger min arm om min barndomsvens skulder.

Da jeg slår øjnene op igen, lyder der et brøl fra stadion. Brøndby har en friløber. Rezan Corlu sprinter mod målet, men hans skud bliver blokeret. Det er lige meget. Dommeren har taget fløjten i munden, og det er slut. 16 års elendighed er endelig overstået, og Freddie Mercury kan langt om længe igen få lov til at skråle »we are the champions« ud gennem stadionhøjtalerne på Brøndby Stadion.

Det er dét her, fodbold kan.

16 år, Niller Jeg begyndte at tage på Brøndby Stadion i slutningen af 90'erne. Det var dengang Herfølge kunne vinde mesterskabet med John Faxe Jensen som spillende træner, men det var også dengang, man glædede sig til at komme på stadion for at se »Drengene fra Vestegnen« rundsmadre et tilfældigt hold fra Jylland med tenniscifre.

Det var dengang, rivaliseringen mellem Brøndby IF og FC København for alvor tog fart, og dengang man hver sæson kunne se mesterskabet blive afgjort med ikoniske mål fra Mads Jørgensen, Hjalte Bo Nørregaard, Sibusiso Zuma og Daniel Agger. Der var to hold til at kæmpe om mesterskabet, og lige så ondt det gjorde at tabe, ligeså meget vidste man, at bøtten kunne vendes næste sæson.

Derfor var det også med selvsikkerhed, at jeg dukkede op til både min 9. klasses afslutning i 2002 og min sidste skoledag på gymnasiet i 2005 i Brøndbytrøje for at markere to mesterskaber, på trods af at jeg gik i skole i Hellerup, hvor de fleste holdt med FCK.

Jeg brugte en hel sommer på at nyde sejren, overskuddet og håneretten i lykkelig uvidenhed om, at der skulle gå 16 år, før jeg igen skulle få et mesterskab at se på Vestegnen. En årrække, hvor Brøndby skulle igennem den ene trænerfyring efter den anden, en bestyrelsesformand, der svinede spillere til under et falsk navn på et fan-forum, en truende konkurs og en nedrykning, der med nød og næppe blev afværget i overtiden mod AC Horsens. Alt sammen, mens fansene stod trofaste og mærkede håbet spire, for derefter at se mesterskab efter mesterskab glide ud mellem fingrene halvvejs inde i sæsonen.

2. pinsedag kunne tusindvis af Brøndbyfans endelig fejre det første mesterskab i 16 år. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Derfor var der også eufori blandt alle Brøndbyfans, da holdet i 2018 blot manglede to sejre for endelig at genvinde mesterskabet, og derfor var nederlaget så ubegribeligt, så forfærdeligt og så hjerte- skærende, da det hele glippede fem minutter inde i overtiden mod selvsamme AC Horsens, og Brøndby, der ellers havde knust al modstand hele sæsonen, smed en tomålsføring og måtte se FC Midtjylland løbe med guldet.

Den aften gjorde så ondt, at jeg stadig får lidt urolig vejrtrækning af at tænke på det, og på sociale medier og i optakten til, hvad der føles som samtlige kampe sidenhen, har Brøndbyfans over hele landet måttet se den daværende Horsens-træner spurte op og ned ad sidelinjen og juble, som havde han egenhændigt vundet Champions League, mens Brøndbyspillerne gik knuste i bad.

Det kan fodbold desværre også.

Det hele værd »Men hvis det gør så ondt, hvorfor lader du så ikke bare være?«. »Kan du ikke bare beslutte dig for at være ligeglad?«

Nej, det hverken kan eller vil jeg, for ligeså frustrerende, det kan være at skulle bruge en time hjem i toget fra et nederlag, ligeså fantastisk er det, når det lykkes.

Det kan måske se lidt voldsomt ud til tider, men stemningen lever af den passion, som klubbens fans deler. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

At være fodboldfan generelt, og måske Brøndbyfan specifikt, er en slags følelsesmæssig ekstremsport, som kan være rigtig svær at forklare for folk, der ikke er interesseret i sport. Da jeg gik på universitetet, skulle jeg den samme mølle igennem, hver eneste gang jeg skulle være med i en ny studiegruppe. »Du kan da ikke blive væk fra et gruppemøde, fordi du skal til fodbold. Du skal jo ikke engang selv spille!«

I starten prøvede jeg at forklare dem, at fankultur må være fuldt ud lige så legitimt som at gå til dans eller spille i et band. Til sidst gad jeg ikke mere. De syntes, at jeg spildte mit liv på ligegyldige ting, og jeg havde ondt af dem. For hvor må det være trist at gå gennem tilværelsen uden at have noget, som man virkelig brænder for. Noget, som kan fylde én med forventning, få frygtens sved til at pible og noget, der kan få én til at juble fuldstændig ukontrolleret af ren eufori.

Min passion for fodbold har givet mig fantastiske øjeblikke og vanvittige røverhistorier, som jeg vil huske resten af mit liv. Den har taget mig til »eksotiske« steder som Vaduz og Thessaloniki, og undervejs har den fyldt mig med lykke og flået mit hjerte i stykker. Men selv når jeg står i silende regnvejr på en pløjemark i Haderslev og ser mit hold tabe stort for Gud ved hvilken gang på en kold novemberaften, så ville jeg aldrig være det foruden.

For det, der kan samle 30.000 mennesker i en march, som fylder halvdelen af Brøndbyøster, det, der kan gøre søndagen til den bedste dag på ugen og det, der kan få en voksen mand på 34 til at fælde en tåre af lykke efter 16 års ørkenvandring - det kommer jeg aldrig til at kunne leve uden.

Længe efter slutfløjtet i kampen mod FC Nordsjælland blev fansene ved stadion og fejrede guldet med en kæmpe fest. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix