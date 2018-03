Se billedserie Tværfløjten regnes for en træblæser, da fløjterne historisk har været fremstillet af træ. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Linnéa blev fløjtenist ved et tilfælde

Oplev - 28. marts 2018 kl. 13:12 Af Yngve Saxil Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Egentlig var det lidt tilfældigt, at Linnéa Villén endte med at spille på fløjte. Hendes musiske karriere startede nemlig med et helt andet instrument - violinen.

- Jeg startede med at spille på violin, da jeg var fire, og klaver da jeg var syv. Det var først et par år senere, at jeg begyndte at spille på fløjte, da jeg blev inspireret af min kusine, der selv spillede på instrumentet, siger hun.

Det var dog stadigvæk klaveret, der trak mest i hende. Det krævede en optagelsesprøve på musikalsk grundkursus, MGK, at overbevise hende om, at talentet på fløjten var størst.

- Jeg søgte oprindeligt ind på MGK med klaver, men spillede også fløjte til optagelsesprøven. Jeg kom i første omgang ikke ind, men fik at vide, at jeg spillede fløjte ligeså godt som klaver. Det var på trods af, at jeg øvede mig dobbelt så meget på klaveret som på fløjten, fortæller hun.

- Jeg kom ind på MGK efter gymnasiet, hvor jeg til optagelsesprøven spillede på fløjte, herefter søgte jeg ind på konservatoriet, hvor jeg dimitterede fra solistklassen i 2014, siger Linnéa Villén.

På sin egen måde

Efter hun dimitterede i 2014, har Linnéa Villén haft travlt med at udfolde sig musikalsk. Hun spiller med i både en duo, en trio og en kvintet og har efterhånden turneret det meste af landet rundt. For hende har det dog været et vigtigt valg, at gøre tingene lidt anderledes og på sin egen måde. Derfor fravalgte hun også livet som orkestermusikant, for selv at bestemme, hvad og hvordan hun skulle spille.

- Der er ikke super mange, der lever af at spille musik på den måde, som jeg gør, hvor man ikke hele tiden skal gå til audition og spille tingene på en helt bestemt måde. Jeg bliver også kun ved med at spille, da jeg kan gøre det på min egen måde og være med i forskellige projekter, siger hun.

Rap og højskolesange

Hendes musikalske vandring bragte hende også til Ærø. Oprindeligt fordi der er mange spillejobs, da der bliver afholdt over 1000 bryllupper om året. Men i stedet for spillejobs, endte hun i stedet med, at blive en del af en, set udefra, noget aparte konstellation, med blandt andet rapperen UFO fra den hedengangen rapduo UFO YEPHA, da hun syntes at deres projekt lød spændende.

- Jeg mødte organisten Karsten Hermansen, der spurgte om jeg ville deltage i et projekt, han havde sammen med Kristian Humaidan (UFO). De havde sammen lavet en bjergprædiken og jeg sagde selvfølgelig ja til at være med, fortæller Linnéa Villén.

Bjergprædikenen, hvor Linnéa Villén spiller, er i følge hende selv, en »skøn blanding af rap og originale højskolelignende sange«. Selvom rap og klassisk fløjtespil ikke umiddelbart er en kombination man støder på så ofte, så er det ikke fordi hendes fløjtespil ligger så langt fra det, hun normalt spiller.

- Det handler for mig om, at når jeg spiller noget, så kan jeg give folk en rigtig god oplevelse, siger Linnéa Villén.