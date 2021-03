Lige mellem natur og by

Prøvestenens historie

1700: Både den engelske, hollandske og svenske flåde bomber København fra søsiden. Det er startskuddet til etableringen af en række søforter ud for København.



1713: Man sænker en flydedok med navnet Prøvestenen til brug som søbatteri. Det bliver nedlagt igen i 1767. Et nyt søfort fungerer fra 1802 til 1828.



1859: Et fort, som er et af Danmarks første betonbyggerier, bliver opført. Det fungerer frem til 1922. Fortet eksisterer stadig, men det ligger gemt på Prøvestenens industriområde i nord.



1934 og frem: Prøvestenen omdannes til primært at rumme et større kompleks af tankanlæg. Prøvestenen vokser ved jordopfyldning med affaldsjord og byggeaffald. Tankanlæggene giver området kaldenavnet Benzinøen. Oliekrisen i 70’erne og øget produktion af olie i Nordsøen betyder, at ledige arealer bruges til opbevaring af tørbulk, blandt andet sten og grus. I de dybe havnebassiner losser skibe tørbulken af, og lastbiler i stort tal kører ud til byggepladserne i København.



Prøvestenen Syd blev etableret ved jordopfyld samtidig med etableringen af Amager Strandpark. Her var der planer om at etablere en stor lystbådehavn. Planerne blev imidlertid skrinlagt, som følge af finanskrisen. En støjvold mellem industriområdet og Prøvestenen Syd blev etableret.



Kilde: By & Havn