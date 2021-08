Se billedserie Jeppe Heins "levende" røde gadelamper udgør Arkenwalk. Nogle steder står der én lygtepæl - andre steder flere. Foto: Lars Jørgensen

Levende lygtepæle viser vej til kunsten

De røde lygtepæle på Arkenwalk formår på legende, kreativ og smuk vis at binde Ishøj sammen som kunstby. Vi gik turen fra stationen til Arken.

Oplev - 06. august 2021 kl. 07:00 Af Lars Jørgensen Kontakt redaktionen

Er man ved Arken og strandparken i Ishøj, bør man selvfølgelig tage ind og se museets tre igangværende udstillinger. Men faktisk bugner det af interessant kunst hele vejen op til og uden for Arken, og man kan hurtigt bruge et par timer på »bare« at opleve de nuværende udendørs kunstværker.

Tager man toget og står af på Ishøj Station vil man som noget af det første, når man går ud på pladsen neden for S-togsskinnerne se en række af røde lygtepæle, der vrider sig i alle retninger og ind og ud af hinanden. Éns øjne bliver fra første færd på den nyanlagte Arkenwalk draget mod de fantasifulde og skulpturelle lygtepæle, der på den 2,2 kilometer lang rute viser vej fra stationen til museet.

Det simple bliver ekstraordinært Det er kunstneren Jeppe Hein, der er den kreative hjerne bag projektet, som har været undervejs siden 2016 og som Realdania har støttet med 17 millioner kroner. Hans idé med at tage den klassiske Albertslund-lampe, male den rød og levendegøre den ved at lade den vride sig ind over og langs ruten fungerer - både som sjov kunstinstallation og helt praktisk vejviser for folk, der skal til Arken eller - som sommervejret nu en gang har været de seneste par uger - til stranden. Mange forældre vil uden tvivl sætte pris på lygterne, der kan holde de poderne beskæftiget som vejvisere og gøre gåturen fra stationen lidt lettere at have med at gøre.

Arkenwalk er 2,2 km lang og går fra Ishøj Station til kunstmuseet Arken.

Det er kunstner Jeppe Hein, der står bag de ruten, der markeres af 32 røde lygtepæle.

Realdania har støttet projektet med 17 millioner kroner.





Arken viser i øjeblikket følgende udstillinger:

Farshad Farzankia - Hvis Jeg Står (frem til den 22. februar 2022)

Spor Af Liv (i skulpturparken frem til 19. september 2021)

Guld Og Magi (frem til 8. august 2021)

For enden af regnbuen - Arken i 25 år (frem til 2. januar 2022) - Min opmærksomhed faldt på lygtepælene, som jeg husker fra min ungdom. Hvordan kan man gøre noget så simpelt ekstraordinært? På den ene side giver lygtepæle lys og sikkerhed. De er en guide i mørket. På den anden side kan deres design have en indflydelse på stedets identitet. På den måde har lygtepælene potentiale til at have indflydelse på folks oplevelser og minder om et sted, udtaler Jeppe Hein.

OPLEV Sjælland gik turen i dagslys og stegende hede, men selv her var der »liv« i lygterne. At opleve dem tændte i aften- og nattemørket må give en endnu mere speciel og intim stemning på ruten.

Når man nærmer sig Arken og strandparken, kommer andre kunstværker til syne. Langs stien støder man blandt andet på Øivind Nygårds Stadion-skulptur, Thilo Franks »You and I, wandering on the snake's tail« og Olafur Eliassons kuppelformede stål-værk. Og pludselig er man ved Arken, hvor Elmgreen & Dragsets skulptur af drengen på gyngehesten hilser velkommen og symboliserer alt det gode, som legen og kreativiteten kan i kunstens verden. Og på den måde binder kunsten og i høj grad Arkenwalk byen sammen på smukkeste vis.

- Fra det øjeblik hvor besøgende til Arken træder ud fra Ishøj Station og begiver sig mod museet, vil de opleve et sammenhængende grønt, kunstnerisk bymiljø, der både inddrager og stimulerer sanserne og giver stof til eftertanke. Jeppe Heins finurlige gadelygter er med til at give gåturen en snert af leg og fantasi, og jeg er sikker på, at udsmykningen vil tilføre Ishøj en ny kunstnerisk identitet, udtaler Christian Gether, der er museumsdirektør på Arken.

Flere steder har Jeppe Hein sat de røde lygter i spil med omgivelserne. Som ved denne viadukt. Foto: Lars Jørgensen

Masser af udendørs kunst De udendørs fornøjelser stopper dog ikke ved de levendegjort lygtepæle. Langt fra. Museets skulpturpark, der også er i en klasse for sig, breder sig ud i landskabet næsten hele vejen rundt om Arken. Her kan man se andre værker af Jeppe Hein, blandt andet »Cage and Mirror«, hvor du kan gå ind i et bur og spejle dig selv ind i omgivelserne.

Astrid Myntekærs »The Hermit« , hvor konkylier med menneskehoveder er skyllet på land, vækker også tanker ligesom de fleste af de øvrige værker i den permanente skulpturpark gør det.

Uden for kan man også se udstillingen »Spor af liv«, hvor tre billedkunstnere med afsæt i sci-fi-genren, mystikken og videnskaben har kreeret værker til omgivelserne uden for Arken. De tre kunstnere er Ann Lislegaard, Rolf Nowotny og Amalie Jakobsen.

Arkenwalks officielle åbning finder først sted senere i august, men kan altså opleves allerede nu. Hen over de kommende måneder vil der også være forskellige mindre og større markeringer og events, som involverer borgere og besøgende og fejrer den nyetablerede sti.