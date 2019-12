Lars Lilholt Spillemand non-stop

Se billedserie Lars Lilholt fejrer sommerens mange gode koncerter med et nyt live-album fra årets Smukfest. I starten af 2020 står den på mere intime rammer, masser af gode historier og - selvfølgelig god musik. Foto: Frank Rosgaard

Oplev - 07. december 2019 kl. 17:45 Af Lars Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er med tydelig stolthed, at Lars Lilholt fremviser sin seneste udgivelse i den lange række af albums, som musikeren og sangeren har lagt navn til eller medvirket på. Denne gang er det et live-album, som han selv har finansieret.

- Det er endda dobbelt vinyl. Det har jeg aldrig prøvet før, smiler han hen over kaffen på hotellet på Vesterbrogade i København, hvor han tilbringer nogle dage midt i promoveringen af albummet.

- Den første plade, jeg udgav, kom ud tilbage i midten af 70'erne. Så jeg blev helt glad i låget, da jeg fik og åbnede det første eksemplar. Det kan virkelig noget! Man havde ellers ikke set, at LP'en skulle komme tilbage, siger han.

Lars Lilholt Band er ude med et nyt live-album

optaget på dette års Smukfest.

Albumidé født i en brandert Idéen til live-albummet, som blot er Lars Lilholt Bands tredje af slagsen, opstod temmeligt spontant. Efter sommerturnéens sidste koncert blev den veloverståede tour fejret på behørig vis og med høj stemning. Her kom Lars Lilholt til at love, at Smukfest-koncerten kom ud på vinyl.

Har udgivet i alt 35 albums, skrevet omkring 300 sange og solgt omkring 2,5 millioner albums - Vi optog de sidste 10 koncerter af vores turné - hvor vi var rigtig godt spillende. Og denne her dag var simpelthen fantastisk. Der ramte vi den! siger han.

Selvom Lars Lilholt nærmer sig pensionsalderen, har han ikke tænkt sig at stoppe med at lave musik og turnere landet tyndt.

- Det er jo det, jeg gør! siger han om karrieren, der strækker sig helt tilbage til 1970'erne.

Allerede dengang, hvor han sammen med gode skolekammerater fra Aalborg dannede det populære folkrock-orkester Kræn Bysted's, lå det i kortene, at Lars Lilholt skulle gøre musikken til en levevej.

I 1982 kom »Lars Lilholt Band« til verden og slog solidt rodfæste. Gennem 36 år har det været garant for fuld blus på musikken til et hav af festivaler og koncerter. Fællessangen og den medrivende folkrock-lyd har gjort det store orkester til en sikker sællert ved de mange sommerkoncerter og -arrangementer landet over. Men der er også en anden side af Lars Lilholt. Og den kommer til udtryk under Storyteller-koncerterne, som han gennem en årrække har spillet i vintermånederne.

Lars Lilholt om "Kald Det Kærlighed" - Nu fortæller jeg ikke historier op til, at vi spiller »Kald Det Kærlighed«, men det kunne jeg gøre. Historien om sangen i dag er alle de mange mennesker for hvem, sangen betyder noget. Måske er de blevet kærester til den, måske er den blevet spillet til en begravelse. Den har en stor betydning for rigtig mange mennesker og har jo nærmest ramt halvdelen af dette lands befolkning. Dét forholder jeg mig meget ydmyg til. Jeg bøjer mig dybt i støvet og siger: Tak du lille sang, for at du lod mig føde dig, for du har godt nok bragt mig held! Derfor kommer den også med på Storyteller. Det er jo en total fællessang – og som regel kan jeg bare sætte den i gang, så kører den, og folk synger den selv. De kan alle versene, og det er faktisk dybt rørende at opleve. - Nu fortæller jeg ikke historier op til, at vi spiller »Kald Det Kærlighed«, men det kunne jeg gøre. Historien om sangen i dag er alle de mange mennesker for hvem, sangen betyder noget. Måske er de blevet kærester til den, måske er den blevet spillet til en begravelse. Den har en stor betydning for rigtig mange mennesker og har jo nærmest ramt halvdelen af dette lands befolkning. Dét forholder jeg mig meget ydmyg til. Jeg bøjer mig dybt i støvet og siger: Tak du lille sang, for at du lod mig føde dig, for du har godt nok bragt mig held! Derfor kommer den også med på Storyteller. Det er jo en total fællessang – og som regel kan jeg bare sætte den i gang, så kører den, og folk synger den selv. De kan alle versene, og det er faktisk dybt rørende at opleve. - Hvor sommerkoncerterne er med »de lyse nætters orkester« og gang i den, så er det andet »de mørke afteners fortællinger«. Hvor det med det store band er »jo større bifald, jo bedre«, er den største anerkendelse under Storyteller-koncerterne faktisk stilheden og eftertænksomheden. Så det er to dybt forskellige ting, siger han.

Helt afdæmpet og akustisk bliver det nu ikke hen over vinteren. Lars Lilholt har fire musikere med på scenen: Gert Vincent (guitar), Kristian Fogh (tangenter), Eddi Jarl (slagtøj) og Mads Kjøller-Henningsen (fløjter og drejelire).

- De sidste fem år har jeg haft musikere med rundt på Storyteller-turnéerne. Der er stadig snak og historier, men musikken bliver bare bedre med flere musikere bag mig. Ideen var egentlig at lave noget, der læner sig op ad den gamle folkesanger-tradition med træguitar og de fortællinger, der knytter sig til dét - men med meget bedre musik, fortæller Lars Lilholt.

En sang om sin far Han kommer ikke uden om at spille »Kald Det Kærlighed« under Storyteller-koncerterne, men ellers er det i sagens natur et andet og mere afdæmpet repertoire, som præger vinterens koncerter.

- En af de nye sange, jeg måske tager med, handler om min far, som døde for tre år siden som en gammel mand på 93 år. Jeg skal bare lige øve mig så meget på den, at jeg ikke bliver for rørt, når jeg spiller den, smiler Lars Lilholt og fortsætter:

23. februar kl. 20: København, Det Kgl. Teater - Historien er, at min far var musiker - ligesom mig - og jeg har spillet mange flere toner sammen med ham, end jeg har talt med ham. Og det er det, sangen handler om. Han var et langt stykke hen ad vejen en tavs nordjyde. Omkvædet lyder:

»Vi spillede flere toner end vi brugte ord

Som om den talte sætning var for stor

Vi spillede flere toner end vi brugte ord

Er det i pauserne, at kærligheden bor?«

- Den dækker meget godt det forhold, jeg havde til min gamle far. Den er bygget op om, at han gav mig min første violin. Når jeg øvede mig på den, kunne jeg se, at han stod og smilede. Men havde jeg bøvl med en kæreste eller andre problemer - det gad han ikke! griner sangskriveren.

Privilegeret tilværelse Der er altså masser i vente for dem, der indløser billet til en af Lars Lilholts Storyteller-koncerter. De mange år i musikkens tjeneste har givet brændstof til de mange historier, som går hånd-i-hånd med sangene, og det er han er både ydmyg og taknemmelig over.

- Jeg har en privilegeret tilværelse. Tænk sig, jeg er gammel nok til at få folkepension. Jeg har aldrig haft en arbejdsgiver, og jeg synes egentlig aldrig, at jeg rigtig har arbejdet - jeg har leget. Selvfølgelig har det været hårdt til tider, men jeg har altid set det som en privilegeret tilværelse. Altid, fastslår han og smiler.

