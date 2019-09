Send til din ven. X Artiklen: Lars Hjortshøj - Plan B Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lars Hjortshøj - Plan B

Oplev - 13. september 2019 kl. 10:12

Hej Lars. Du vender til efteråret tilbage med dit første one man-show siden 2015 efter en periode, hvor du blandt andet har lavet Badabing på P4 og filmen Dan Dream. Hvorfor er tiden moden til et nyt show i eget navn?

- Der går altid noget tid mellem mine one man-shows, da jeg dels skal finde ud af, hvad det skal handle om, og dels gør mig umage for at give publikum en god aften. Jeg er meget opmærksom, at jeg tager folks tid, så det skal være underholdende og sidde lige i skabet.

Hvordan adskiller stand-up sig fra, når du eksempelvis laver tv og radio?

Lars Hjortshøj - Plan B 19. - 21. september: Bremen Teater, København

27. september: Viften, Rødovre

28. september: Bygningen, Køge

2. oktober: MantziusLive, Birkerød

3. oktober: Holbæk Teater, Holbæk

9. oktober: Kino Den Blå Engel, Kalundborg

26. oktober: Ringsted Kongrescenter, Ringsted

20. november: Støberihallen, Hillerød

21. november: Baltoppen, Ballerup

27. november: Gimle, Roskilde

5. december: Portalen, Greve - Det giver den ultimative frihed. Jeg står selv for 100 procent af materialet, og jeg kan selv navigere mig gennem aftenen, mens der er et mere stramt format og koncept, når jeg eksempelvis laver Badabing.

Hvad kan publikum forvente af dit show?



- De kan forvente en aften, der er pakket med jokes. Min fornemmeste opgave som komiker er at få folk til at grine. Alt andet er sekundært. Men når det er sagt, så håber jeg også, at folk går fra showet og reflekterer over noget af det vrøvl, jeg sagt. Showet er en tilstandsrapport på, hvor jeg er i mit liv, og jeg håber, at publikum kan spejle sig i det. Jeg er 52, og jeg har tanker om at blive ældre, og om hvordan mit liv skal se ud, når børnene flytter hjemmefra. Derudover kommer jeg ind på aktuelle emner, som eksempelvis krænkelseskulturen.

Hvad ligger der i titlen Plan B?

- Det handler basalt set om, at livet jo sjældent går som vi havde planlagt. Det er en misforståelse, at vi tror, at vi kan planlægge vores liv ned til mindste detalje. Det er en kommentar til det pres, jeg synes, vi lægger på især unge i dag, hvor alle skal have en strategi og en karriereplan. Men man kan ikke lægge en opskrift for livet, som er en organisk størrelse, hvor der sker uforudsete ting hele tiden.

På hvilke punkter er dit liv ikke gået som planlagt?

- Jeg er mange gange blevet overrumplet, når jeg troede, jeg skulle i én retning, og der så sker noget andet. Den obstruktion af det planlagte sker typisk, når andre mennesker blander sig i éns liv. Eksempelvis er jeg blevet gift. Det har lagt mit liv i system på en måde, som jeg ikke havde tænkt, da jeg var helt ung. Men det er netop denne her indblanding fra mine nærmeste og dem, jeg elsker, der holder mig fra at køre et egoistisk solo-ræs og som minder mig om, hvad der er vigtigt her i livet.

Du nævner før, at dit show også kommer til at handle om krænkelseskulturen. Hvordan oplever du det at være komiker i et politisk korrekt 2019?

- Jeg føler, der er sket et skred, hvor vi ikke længere skelner mellem en fornærmelse og en krænkelse. Vi kan ikke længere være uenige om noget, uden at nogen føler sig krænkede. Det værste er, når folk er krænkede på andres vegne og på en eller anden måde føler sig moralsk hævet og andre.

- Jeg kommer ikke til at lave selvcensur for nogens skyld. Det kommer ikke til at ske. I det øjeblik vi som komikere ryster på hånden og ikke tør gør grin med bestemte ting, så mister vi vores berettigelse. Det er vores opgave at sætte ting på spidsen.

Der kommer rigtigt mange komikere forbi de sjællandske byer i efteråret. Hvordan adskiller du dig fra dine kolleger, eksempelvis Jonatan Spang og Thomas Warberg?

- Primært på vægten, vil jeg sige! Jonatan er jo et tyndt apparat. Ej, jeg tænker, at det, der adskiller os, er hvor vi hver især er i livet. Jonatan og Thomas er en 10-20 år yngre end mig. Jeg synes, det er stimulerende at blande blod med yngre komikere og blive inspireret af dem. Det holder mig skarp. Jeg synes generelt, at den danske comedy-scene er mere sprudlende end nogensinde. Der er en diversitet, som man ikke så dengang, jeg begyndte at lave stand-up, hvor vi alle sammen var jævnaldrende, hvide fyre fra middelklassen. I dag kan du gå til et open mic-arrangement og opleve en upcoming, farvet komiker, en lesbisk feminist og så mig fra den gamle garde.