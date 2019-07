Se billedserie Peter Kristensen på havnen i Dragør. I baggrunden ses Lodstårnet, som børnefamilier måske kan genkende. Tårnet - og Dragør i det hele taget - spillede en central rolle i tv-julekalenderen »Tidsrejsen«, som blev sendt i 2014. Foto: Lars Jørgensen

Landsbyidyl i storbyens baghave

Oplev - 05. juli 2019 kl. 12:11 Af Lars Jørgensen

- Jeg tror ikke, at man skal bruge mere end en time her for at mærke, hvad Dragør kan. Det er lidt udefinerbart, men man skal sætte sig ud og kigge på farverne, lægge mærke til lydene og duftene - og ellers bare slappe af og opleve denne her tidslomme, som byen er.

Ordene kommer fra Peter Kristensen. Han er 52 år, bosiddende i en af Dragørs karakteristiske gule huse i den gamle bydel - huset var faktisk Dragørs første skole - og medstifter og ansvarshavende redaktør på netavisen DragørNyheder.dk.

OPLEV Sjælland møder ham en solrig formiddag, hvor Dragør tager sig ud fra sin bedste side; på havnekajen går hyggesnakken blandt en håndfuld af byens borgere, et par turister slentrer af sted ude foran Lodsmuseet, og det karakteristiske Lodstårn kaster dovne skygger ned over pladsen, hvor vi har sat os på en bænk for at snakke.

- Havnemiljøet er en stor del af byens DNA. Det er den gamle by også. Så snart man træder ind på brostenene derinde blandt de gule huse, starter der en ny historie. Og på den måde er der tusind steder med hver sin charme, hvor der åbner et nyt kapitel om byens historie, siger Peter Kristensen.

Han flyttede i 1992 til Dragør, hvor han bor sammen med sin kæreste, Birgitte Uggerhøj, der har frisørsalon på byens gågade - få hundrede meter fra parrets hjem. Hun er i øvrigt opvokset i Dragør, hvor Peter Kristensen er født i Sverige og opvokset i Thisted.

- Med tiden lærer man Dragør at kende, og som tilflytter gør man det på en anden måde end dem, der er indfødte gennem generationer herude. For tilflyttere, der har været her i mange år, bliver det lidt som Pandoras Æske; der er hele tiden nye lag. Og selvom København vokser eksplosivt i disse år, bliver Dragør ved med at være en lille tidslomme, som vi ikke har så mange muligheder for at forandre. Der er mange fredede steder, og vi har ikke så meget jord at bygge på, da der skal tages hensyn til støjgener fra lufthavnen, fortæller han.

Der er dog ikke en eneste støjgene fra fly denne dag på Dragør Havn. Faktisk skal man gøre sig rigtig meget umage for at finde noget, der irriterer.

- Havnemiljøet har i det store hele en masse over sig, men så kan man plukke små stumper ud; jeg kan godt lide duften ved havnen; fornemmelsen af tovværk og tjære. Lyden af master og fiskekuttere. Man kan også gå ned på »krabbe-broen« og se små børn ligge på maven og fange krabber. Det er jo en super fed kontrast til det store billede af havnen, smiler Peter Kristensen.

Der er som sagt ikke grund til de store bekymringer, når man bevæger sig rundt i Dragør, men som alle andre steder mærker den populære landsby på Amagers østside også et pres fra den stigende turisme.

- Turistbesøgene er eksploderet de sidste par år, og det kan selvfølgelig også blive en udfordring for Dragør. Man skal finde ud af, hvem man egentlig gerne vil tiltrække herude. Der kommer mange krydstogtsturister i busser herud. Dem er der som sådan ikke rigtig positiv respons på fra dem, der bor her. De slider på byen uden egentlig at tilføre den noget. De er væk igen meget hurtigt og bruger ikke rigtigt byen. Til gengæld ser vi gerne dem, der er mere kulturturister; altså bruger byen, når man er her. Det er dem, der sidder på et torv, mærker stemningen og bliver i byen nogle timer, fordi de synes, her er rart at være, siger han.

Der går da også hurtigt nogle timer i den smukke tidslomme, hvor alle bør unde sig selv en is eller kop kaffe på en af de mange hyggelige cafeer og en gåtur i den gamle bydel. Det bliver ikke meget mere idyllisk.