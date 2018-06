Se billedserie Ifølge myten kan man tydeligt høre Ulkerup-Sjælene hviske sammen, når man passerer dem i tusmørket. Fotos: Preben Moth

Landsbyen Ulkerup gik under efter kvægpest, historien lever stadig

08. juni 2018 Af Preben Moth

Myte og mystik. I 1782 blev Ulkerup-folket i Odsherred tvangsflyttet fra deres landsby i Ulkerup Skov efter en tid med kvægpest, manglende indtjening og statslig skovrejsning.

I 1981 blev Danmark ramt af en orkanagtig storm, og i mange skove og også i Ulkerup Skov væltede træerne i hobetal. På grund af arealets kulturhistoriske værdi begyndte Naturstyrelsen Vestsjælland at fritlægge området, således at resterne af den gamle landsby blev gjort tilgængelig for besøgende i skoven. På en model i udstillingsbygningen kan man se, hvordan den oprindelige landsby har set ud.

Find vej til de kutteklædte Kør ad Egebjergvej, ind på Ulkerupvej og parker bilen på P-pladsen.

Gå forbi skovridergården Mantzhøj og ca. 700 meter lige ind i skoven, så kommer der en rydning med en sø til venstre, og de kutteklædte står til højre for stien. I maj 2011 vendte der dog en gruppe af Ulkerup-folket tilbage til landsbyen i form af en skulpturgruppe på syv kutteklædte sjæle. Ifølge myten kan man tydeligt høre Ulkerup-Sjælene hviske sammen, når man passerer dem i tusmørket - og ved nattetid bliver figurerne levende for at besøge deres tidligere hjem i skoven...

Sjælemøde i skoven

Det er nu afdøde arkitekt og kunstner Per Pandrup, der var ophavsmand til Ulkerup-Sjælene. Han hørte som barn om landsbyen, der døde, og malede i 2000 det første billede af landsbyboerne, som går til sjælemøde midt ude i skoven. Myten er, at landsbyens beboere forsvandt, men at deres sjæle stadig mødes på tinge for at finde løsninger på problemerne.

- I 2011 lavede han sammen med keramiker Martin Nybo Jensen syv skulpturer, fortæller formand for Odsherred Museumsforening Kjeld Jensen , der også guider ture til Ulkerup-Sjælene henover sommeren.

Figurerne er 1,20 meter høje, for Per Pandrup mente, at en sjæl måtte være lidt mindre end et menneske. Kroppene er lavet fra samme form, men arm og hoveder er individuelt sat på og har derfor forskellige udtryk. Hver skulptur har sit eget symbol, der er taget dels fra den religiøse verden og dels fra mytologien. Symbolerne er hjertet (kærlighed), korset (tro), ankeret (håb), yggdrasil (livets træ), tyren (homo sapiens), fleur de lise (naturen), ildhjulet (solen) og spiralen (universet).

I januar 2012 var der familiesammenføring i Ulkerup Skov, da der blev sat to skulpturer mere ud. De står lidt fra de andre, tæt på hinanden i ly under træet og tænker måske: Skal vi gå over til de andre og deltage i mødet? - Den ene af de to nye har stået ved Bark-laden og vist vej til de andre syv. Den var tænkt som reserve, hvis der skulle ske noget med de syv. Det gjorde der ikke, og så syntes folk, at det var synd, at den skulle stå der helt alene, og da der var lidt penge tilbage i projektet, så kreerede Martin Nybo Jensen også den niende.

Adopterede sjæle

Der skete meget for Ulkerup-Sjælene på et år - også set i lyset af, at de har »levet« ubemærket i mere end 200 år. Først fik de midlertidig opholdstilladelse i skoven af Naturstyrelsen , senere permanent. Og i august 2012 adopterede Odsherred Kommune gruppen. Og det magiske univers har påvirket publikums-tilstrømningen til Ulkerup Skov - mange flere har begivet sig ind i skoven efter, at skulpturerne blev sat op.