Klummeskribent Jonatan Leer har skiftet sin gamle benzindrevne plæneklipper ud med en »håndskubber med rugbrødsmotor«. Det har han ikke fortrudt. Foto: Erik Nielsen

Lad os gå mod en mere bæredygtig havesæson

Oplev - 17. marts 2021 kl. 12:15 Af Jonatan Leer, docent - Ph.d., Leisure Management, Professionshøjskolen Absalon Kontakt redaktionen

Sidste forår ville min benzindrevne plæneklipper ikke starte, da jeg trak den frem fra vinterhiet. Snart stod det klart, at jeg måtte have en ny. Så slog det mig, at det var helt hul i hovedet at brænde benzin af på at slå min relativt overskuelige græsplæne. Særligt når jeg ellers forsøgte at gøre den mere økologisk hvert år. Den benzindrevne plæneklipper var købt i en rus af at være blevet husejer. Dengang forekom plænen mig så stor, at den kun kunne klares med maskindrift. Det var helt klart et udtryk for den nye husejers totale selvovervurdering.

En håndskubber Så jeg gik ud og købte en håndskubber med påhængende rugbrødsmotor. Den er jeg blevet meget glad for. Den starter altid. Den larmer ikke. Så man kan fx høre podcast eller høre fuglene synge, mens man slår græsset. Tidsmæssigt tager det blot 10 minutter ekstra. Og den afsluttende øl smager bedre og føles mere velfortjent efter håndskubberiet. Brændstoffet er godt nok rugbrød, men jeg har fundet ud af, at det bedste smøremiddel til denne motor er øl. Gerne af pilsner eller IPA-typen. Den er endda gratis, nu hvor jeg sparer benzinen.

Mere bæredygtig Dette er blot et eksempel på, hvordan man kan gøre sin have mere bæredygtig på en ret enkel måde. Det viser også, at det typisk er nogle indgroede vaner, der gør, at man ikke handler bæredygtigt, men at det bæredygtige alternativ faktisk ikke er så svært. Vi skal bare lige have det lært.

En ting, man også skal lære, når man gerne vil gøre sin have mere bæredygtig, er, at den bæredygtige have ikke skal være styret af pænhed - som den klassiske forstadshave med nysselige bed og ukrudtsbrændte fliser. Den skal være lidt vild og kaotisk ligesom natur. Så trives dyr, planter og mennesker bedst. Det erfarede jeg sidste år, da jeg kort var forbi havemennesket Signe Wennebergs bæredygtige have tæt på Gilleleje i Nordsjælland.

Den ligger i forlængelse af hendes imponerende bæredygtige hus, som kun består af genbrugsmaterialer. Hun fortalte, at hun havde haft besøg af en journalist kort før, der netop var meget overrasket over haven. Han havde forventet, at en havespecialists have ville være pussenusset med skarpt afgrænsede bed og sirligt klippede buske. Sådan var det ikke her. Det var en relativt vild have, der var skabt efter naturens former og ikke efter en symmetrisk menneskelig æstetik.

Ny form for æstetik Når vi vil den bæredygtige vej, skal vi også lære at sætte pris på en ny form for æstetik, der sætter naturen før menneskeskabte kasser og idealer for pænhed, som naturen skal passe ind i. Vi skal lukke vildskaben ind vores haver. Så væk med kunstgødning, flammekastere og anden gift og frem med håndskubber, bihoteller, kompostbunker og hestemøg!

Lad os sammen gå imod en havesæson, hvor vi alle lige gør lidt mere for at få en bæredygtig have.

God havesæson til alle!