Se billedserie Simone Aaberg Kærn fløj i sit Piper Colt-fly fra Lille Skensved til Kabul i Afghanistan for at sætte fokus på dialog og frihed på tværs af landegrænser. Det resulterede i filmen "Smiling in a Warzone", der i den seneste tid atter er blevet uhyggelig aktuel. Flyet og klip fra filmen kan i øjeblikket ses på SMK. Foto: Lars Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Kvinderne har ordet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kvinderne har ordet

Statens Museum for Kunst åbner dørene for en række nedslag i historien, hvor kvindelige kunstnere har skabt fascination, debat og forandring.

Oplev - 03. september 2021 kl. 07:05 Af Lars Jørgensen Kontakt redaktionen

50-året for Rødstrømpebevægelsen danner udgangspunkt for Statens Museum for Kunsts nye udstilling »Efter Stilheden - kunstens kvinder tager ordet«. Det vækker umiddelbart associationer til store paroler om kønskamp og ligestilling, men hensigten med udstillingen har flere facetter, fortæller Birgitte Anderberg, der er museumsinspektør og seniorforsker på SMK.

Hun viser rundt i udstillingen og stopper op ved en installation af Ursula Reuter Christiansen.

- Ursula Reuter Christiansen udstillede det i 1973. På den ene side har vi billedet »Kvinder Frem!«, som jo meget klart viser rødstrømpe- og kvindebevægelsen. På den anden side har vi billedet, der hedder »Det drejer sig om os«, som også er solidarisk med forskellige samfundsklasser, med mænd, med soldater fra Anden Verdenskrig og andre. Det rækker ud på en anden måde og skaber en solidaritet. Denne installation vidner meget om, hvad der var på færde; at kvindekamp var klassekamp, lighedskamp og frihedskamp - og det drejede sig ikke kun om kvinder, siger hun og fortsætter:

- Det her handler om mennesker. Og det er en vigtig pointe i denne udstilling. Den handler ikke om seksualitet eller #metoo. Den handler om en fælles kamp for nogle bedre vilkår for de undertrykte. Dét er afsættet, fastslår Birgitte Anderberg.

Udstillingen omfatter værker af 18 kvinder og sætter fokus på, hvordan kvinder de seneste 100 år har brugt kunsten for at skabe forandring i verden ved at stille sig kritisk over for forskellige samfundsnormer og systemer.

Museumsinspektør og seniorforsker Birgitte Anderberg fortæller om den nye udstilling på SMK. Her ved værket »MELTINGTIME« af Kirsten Justesen. Et værk lavet af is, og som hver morgen bliver genskabt med nye is-bogstaver. Foto: Lars Jørgensen

Fra en container på Møn Et af de første værker, der møder den besøgende, er Lene Adler Petersens tableau i museets forhal, der bærer titlen »Tingene, din historie, befri dig for tingene«.

- Værket blev udstillet i Lucerne på en stor international udstilling, hvor hun var den eneste kvindelige kunstner. På den udstilling havde kunstnerne besluttet at lave kunst på stedet. Lene Adler Petersen og Bjørn Nørgaard lavede et tableau hver. Nørgaard lavede den døende Marat, inspireret af Dalís billede, og Lene Adler Petersen lavede så denne her parafrase over »Marianne« fra Delacroix' berømte maleri. Det er karakteristisk, at Nørgaards værk blev erhvervet til Herning Kunstmuseum i 1982 og har stået der lige siden, mens Lene Adler Petersens »Marianne« har ligget i en container på Møn, indtil vi opdagede det for nogle år siden og gik i gang med at tænke over, hvordan vi kunne gøre uretfærdigheden god igen, fortæller museumsinspektøren.

Udstillingen kommer genremæssigt vidt omkring og byder på mere klassiske udtryk inden for billedkunsten til video-installationer, performanceværker og projekter, der rækker ud over museets mure.

Smertelig aktuel Til sidstnævnte hører Simone Aaberg Kærns »mikroglobale performance«, der tager udgangspunkt i hendes film »Smiling in a Warzone« fra 2006.

- Simone Aaberg Kærn er meget fascineret af flyvning. Så hun tog flycertifikat og lavede et projekt med kvindelige europæiske piloter, som blev solgt til Louisiana. Hun læste i avisen - året efter 9/11 - om en afghansk pige, der gerne ville være pilot. Simone Aaberg Kærn fik så den idé, at pigen skulle have en flyvetur. Den film, hun har lavet, dokumenterer hendes rejse til Kabul for at give pigen en flyvetur. Den handler så om så meget mere end om at flyve. Den handler om diplomatiske forbindelser, om hvorvidt luftrummet er frit eller ikke frit og menneskets muligheder og manglende muligheder for at bevæge sig. Den er desværre lige nu smertelig aktuel, siger Birgitte Anderberg.

Efter Stilheden - kunstens kvinder tager ordet Kan ses 28. august - 21. november 2021 på Statens Museum for Kunst, Sølvgade 48-50, 1307 København K

På udstillingen kan ses værker af følgende kunstnere: Lene Adler Petersen, Ursula Reuter Christiansen, Dea Trier Mørch, Paula Rego, Kirsten Christensen, Nancy Spero, Käthe Kollwitz, Hannah Ryggen, Hannah Höch, Pia Arke, Jenny Holzer, Mona Hatoum, Shirin Neshat, Kirsten Justesen, Simone Aaberg Kærn, Tabita Rezaire, La Vaughn Belle og Jeannette Ehlers.

Se mere på www.smk.dk Udstillingen rækker altså ud over Danmark og 1970'ernes kvindekamp, som ellers er afsættet. I to stærke videoværker tager den iranske kunstner Shirin Neshat livgreb med både polariseringen og dynamikken mellem mænd og kvinder i den muslimske del af verden.

Jeannette Ehlers er gået sammen med La Vaughn Belle om projektet »I Am Queen Mary«, der skal munde ud i en bronzestøbt skulptur af Queen Mary, en oprørsleder fra Jomfruøerne, der skal placeres på havnefronten i København foran Vestindisk Pakhus, der spillede en ikke uvæsentlig rolle under 1700-tallets trekantshandel. På SMK kan man se en installation, hvor skærme på et stillads fortæller om kunstnerne og projektet.

Udstillingen er altså en lang række nedslag, hvor kvinder gennem de seneste 100 år via deres kunst har formået at skabe debat, stille spørgsmål og rokke ved det etablerede. Som Rødstrømpebevægelsen gjorde det - og mange andre heldigvis har gjort det lige siden.