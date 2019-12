Se billedserie I Middelalderforeningen Korsfarerne ligger fokus på at formidle viden om de kristne grupperinger fra middelalderen. Det fortæller formand Karsten Clausen. Foto: Thomas Olsen

Kvinder og mænd med passion for Middelalderen

07. december 2019
Af Lisbeth Jansen

Man møder dem på middelaldermarkeder i årets løb iført replikaer af den velkendte hvide korsfarerkjortel med det store røde kors og et langt sværd i et bælte. Eller klædt i den sorte og hvide nonnedragt eller en anden hedengangen klædedragt fra en kirkelig orden. Eller man ser dem i en engageret fremvisning af middelalderens kampteknik med fuld udrustning. Gerne med sved på panden, smil på læben og masser af fagter.

For formidlingen af middelalderhistorie centreret om kloster, militær eller tiggerordener er Middelalderforeningen Korsfarernes speciale.

Tro og religion fyldte langt mere i middelaldermenneskers dagligdag og syn på verden end i dag. Så da Middelalderforeningen Korsfarerne i 2008 blev stiftet og medlemmer skulle vælge foreningens navn, var det oplagt at fokusere på de kristne grupperinger i den historiske periode, som de alle brænder for.

- Kirken var jo over alt i middelalderen. På den tid var der en helt anden samfundsinddeling, end der er i dag. Kirken var et institutionelt netværk og et samfund i samfundet. Dens organisation var forankret i hele Europa. Det var kirken, der lå inde med al viden, nytænkning, logistik og opfindelser for hele Europa - hele tiden. Kirken havde sit eget retssystem, der tog udgangspunkt i kirkelige love, der ikke handlede om det verdslige, men om andre ting. Kirken kunne for eksempel bestemme, om man måtte gifte sig med sin kusine, fortæller Karsten Clausen, der er formand for Korsfarerne.

Han har mere end én gang sammenlignet middelalderkirkens organisation med et overstatligt EU.

Fortæller om historien Middelalderforeningen Korsfarerne er bygget op nøjagtigt som alle andre foreninger med vedtægter, en valgt formand og bestyrelse. Det er en historieinteresseret gruppe, og således er det hverken religiøse eller nutidige politiske agendaer, foreningen mødes om, fastslår formanden.

- Vi vil gerne fortælle om middelalderen og kirken set i et historisk perspektiv. Men det er også vigtigt for os, at folk kan se på vores hjemmeside, at vi udelukkende er en historie- og formidlingsgruppe, fortæller Karsten Clausen.

Det skifter fra år til år, hvor meget og hvor Korsfarerne deltager rundt omkring på især Sjælland. Men ofte bliver de inviteret, fordi de netop har det særlige fokus og viden om de kirkelige ordener. I 2019 har de været med på Københavns Middelaldermarked, Krigshistorisk Festival på Vestvolden i Rødovre og Kalundborg Middelaldermarked. I mange år har de også deltaget i Esrum Middelalderdage.

Dertil kommer en stribe lokale arrangementer i Brøndby. Hjemmebanen ligger nemlig på Nybovej i Brøndby, hvor foreningen samarbejder med Middelalderlandsbyen. Her findes blandt meget andet en genskabning af en trækirke fra middelalderen, der giver Korsfarerne mulighed for et oplagt rum at holde små foredrag om de kirkelige aspekter af perioden, når der er åbne arrangementer i landsbyen.

Det er også her, at foreningen mødes til arbejdsweekender og intern hygge. Det står eksempelvis fast, at foreningen hvert år laver en forårsbanket for medlemmerne, hvor der testes madopskrifter fra middelalderen. Det er ikke altid lige delikat, men dog en oplysende oplevelse.

- Det bedste ved vores forening er sammenholdet. De andre medlemmer bliver ret hurtigt personlige venner. Man møder andre, der har samme interesse. Det er også fantastisk at formidle middelalderhistorie. Jeg har gjort mit arbejde ordentligt ude på et middelaldermarked, hvis det publikum, jeg møder der, får lyst til at gå hjem og slå middelalderhistorie op på nettet eller går en tur på Nationalmuseet bagefter, siger Karsten Clausen.

Han fremhæver, at det vigtigste ved at være medlem af Middelalderforeningen, ud over at have den historiske interesse, er, at man er aktivt deltagende og med ude på de forskellige markeder.

Ikke kun formidling Selvom det primære fokus er at fortælle og formidle historisk viden videre til et publikum, så er det, der nærer entusiasmen for medlemmerne ligeså meget at dyrke middelalderen og blive klogere på den via ny viden.

Karsten Clausen understreger, at middelalderkirken ikke kun var hekseafbrændinger, inkvisation og korstog.

- Noget af det, jeg hæfter mig ved, er også, at kirken var en helt fantastisk institution. Den mangfoldighed, som kirken bar med sig har åbnet mine øjne, og jeg bliver ved med at få øjenåbnere, siger Karsten Clausen.

- Det er gammelheder og ikke nyheder, vi beskæftiger os med i Korsfarerne. Men vores viden ændrer sig hele tiden, og det giver mulighed for at formidle ny viden om middelalderen videre. I år har vi eksempelvis måtte revurdere en stor del af vores viden om sværd efter et besøg på Nationalmuseet, hvor vi på nært hold så museets sværd fra den tid, siger formanden.

Middelalderforeningen Korsfarerne er således i gang med at opbygge en flytbar udstilling om netop våben - der dog er reproduktioner, og ikke originaler som dem på Nationalmuseet.

Næste gang Korsfarerne kan opleves live er til Middelalderlandsbyens julemarked i Brøndby den 7. december. Læs mere på hjemmesiderne www.middelalderlandsbyen.dk eller www.korsfarerne.dk