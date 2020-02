Se billedserie Ulrik Vintersborg inde i sit kunstværk med skitsen, som han udformede helt tilbage i 1999. Foto: Thomas Olsen

Kunstners 21 år gamle idé bliver endelig til virkelighed

Oplev - 14. februar 2020 kl. 10:26 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da Ulrik Vintersborg studerede på kunstakademiet i Venedig, brugte han fire dage på at lave en marmorskitse. 21 år senere bliver skitsen endelig til et stort kunstværk, der i slutningen af måneden sættes op ved havnen i Næstved.

I 1999 var en 26-årig Ulrik Vintersborg i gang med sit fjerde år på Accademia di Belle Arti i Venedig, da han fik en idé. I fire dage barrikaderede han sig på sit værelse i den lejlighed, han delte med en flok medstuderende, og da han endelig kom ud, var det med en lille marmorfigur, han selv kaldte for en halv kube.

- Så sagde en af mine medstuderende, at der ikke findes noget, der hedder en halv kube. Enten er det en kube, eller også er det noget andet - ligesom man heller ikke kan grave et halvt hul. Det havde han måske ret i. Men formen dragede mig. Jeg har beholdt skitsen lige siden, for jeg har altid forestillet mig, at den skulle bruges til noget større, fortæller Ulrik Vintersborg.

To årtier gik, uden Ulrik Vintersborg fandt stedet til at få forstørret og virkeliggjort sin skitse. Så blev han kontaktet af folkene bag Næstved Skulpturpark - en sammenslutning af kunstnere og kunstinteresserede, som for fire år siden satte sig for at skabe en skulpturallé langs promenaden ved Havnegade i Næstved.

- Med det samme tænkte jeg: »Nu er det rigtige sted der endelig!«

12 skulpturer Ulrik Vinterborgs værk, A Geometric Point of View, bliver det andet kunstværk, der opstilles langs promenaden. Første værk, af Knud Verner Knudsen, blev afsløret i september sidste år, og endnu et af Morten Bech Jensen er i støbeskeen. Fælles for alle kunstnerne er, at de har tilknytning til Næstved eller omegn.

Fakta om Ulrik Vintersborg 47 år, bosiddende i Næstved

Billedhugger, men laver også malerier

Tog i 1995 til Venedig for at studere på kunstakademiet (Accademia di Belle Arti). Blev færdig på skulpturlinjen i 2001

Arbejder primært i bronze, men også med materialer som glas, sten, træ og jern

Har udstillet i både Danmark, Frankrig, Italien, Holland, Belgien, Sverige og Slovakiet

Blev i 2012 præmieret på Salon des Réalités Nouvelles i Paris med Fondation Taylor-udmærkelsen - Meningen er, at vi skal op omkring 12 skulpturer i alt, men vi har ikke lagt os fast på tallet. Det kan også blive 10, eller det kan blive flere. Det hele afhænger af, hvilke økonomiske midler vi kan samle sammen, men vi skal op i det niveau, siger Niels Byskov-Ottosen, formand for Skulpturpark Næstved Havnepromade.

- Vi valgte i første omgang at lede efter sponsorer i Næstved, men det har taget lidt tid. Derfor arbejder vi nu på at søge støtte fra de store kunstfonde, men det kræver lidt mere. Vi tager det projekt for projekt og har ikke nogen endelig deadline for, hvornår skulpturparken skal stå færdig, tilføjer han.

Social skulptur Som født og opvokset i Næstved er Ulrik Vintersborg glad for, at man har sat sig for at gennemføre en skulpturpark langs Havnegade.

- Det er en enormt god idé. Mange går ture dernede, og alle fra Næstved har et forhold til havnen på den ene eller anden måde. Med min skulptur har jeg tænkt, at det skulle være noget, der kan fungere 360 grader rundt. I en traditionel skulpturpark er kunstværket mere en ting, man bare kigger på, men her skal det være en social skulptur, som man kan bruge, siger han og uddyber:

- Børn kan klatre på den, voksne kan tage en yogamåtte med og dyrke yoga, eller man kan bare sidde på den og nyde udsigten ud over havnen. Eller man kan med tankens kraft lave den om til en hel kube. Stedet inviterer til, at skulpturen skal bruges, den skal ikke bare kigges på.

En forløsning Ulrik Vintersborg har tidligere lavet andre store skulpturer, blandt andet til Kongens Have i København. A Geometric Point of View bliver hans næststørste til dato. Den er udført i rå jernplader på smed Knud Petersens værksted i Lundby.

- Jeg har lavet tegninger og mål og så talt med Knud undervejs. Vi har kendt hinanden i mange år, og han har tidligere hjulpet mig med andre projekter. Da jeg og min kone kom hjem fra juleferie, så vi det endelige resultat. »Wow, yes!« Det var virkelig en fed følelse at se den, og en form for forløsning, når nu der ligger så mange år bag den, fortæller Ulrik Vintersborg, som også ser frem til endelig at få udstillet sit første kunstværk i sin hjemby.

- Det har jeg ikke prøvet før. Jeg håber, at Næstved bliver lige så glad for skulpturen, som jeg er. Jeg håber, at det bliver et samlingspunkt, hvor man tager madpakker med og holder picnic. Samtidig er det også rent kommercielt vigtigt, at der bliver noget ved havnepromenaden, så turister gider gå ture der. Næstved er gået fra at være en industriby til en mere kulturel by, end da jeg var barn.

A Geometric Point of View bør kunne holde til at stå ved havnen de næste 30 år - længere hvis den repareres undervejs.