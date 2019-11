Se billedserie - Der er dage, hvor man ikke er inspireret. Det bedste, man kan gøre, er at blive ved med at arbejde. Ellers trisser man bare rundt hele dagen og venter på en idé, siger Rupert Sutton. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Kunstnere har fundet lykken på Møn

22. november 2019 kl. 10:20 Af Jens-Christian Borre Larsen

Nøgne kvinder, et hyggeligt morgenmadsbord og en kvinde, der blomstrer. Malerier står på gulvet eller på staffelier i det lyse atelier med fritstående bjælker på førstesalen. En drink på en græsk taverna kan føre til mange ting, eksempelvis et galleri på Møn. Siden 2007 har danske Liza Krügermeier og engelske Rupert Sutton drevet Liza's Gallery fra adressen Farverstræde 6 - hvor ellers - i Stege.

Det er Rupert, der, når han ikke maler landskaber på Møn, er optaget af nøgenstudier af kvinder til en udstilling næste år.

- Malerierne er malet på lærred, men jeg prøver nogle nye ideer på pap. Det giver en anden mere ru virkning, end hvis billederne var malet på lærred, fortæller Rupert, der mestrer flere teknikker.

Rupert udtaler »pap« på dansk, men ellers holder han sig til sit engelske modersmål. Han er dog i gang med at tage et dansk-kursus. Det foregår på Studieskolen i København, som Liza også frekventerer for at øve sit italienske. Hun har gennem de to seneste år fået et »Artist in Residency-ophold« i Toscana, hvor hun maler og underviser, og hun skal derned igen til næste år. Det er opholdet i Italien, som har inspireret hende til at male sit eget morgenmadsbord med frøerne på bordet i Toscana.

- Frøerne holder koncert ude i parken, hvor jeg har mit atelier, fortæller Liza, der ubesværet veksler mellem dansk og engelsk.

Liza har netop afsluttet en yderst produktiv fase. Gennem det seneste år har hun malet ét billede om dagen, og resultatet er blevet hele 365 malerier, der tilsammen udgør en slags visuel dagbog med indtryk fra hverdagen. Malerierne kan ses på udstillingen »365 - A Year in Painting«.

I rivende udvikling Det stod åbenbart skrevet i stjernerne over Middelhavet, at Liza skulle ende som billedkunstner med eget galleri, da hun som ung pige i 20'erne rejste til Grækenland for at søge job som ergoterapeut. En aften på en restaurant på øen Leros faldt hun i snak med en englænder, der arbejdede i Hong Kong, men havde et hus på Leros, hvor han malede.

www.lizakrugermeier.com - Det var kærlighed ved første blik, smiler Rupert.

Der gik ikke lang tid, før de lejede et lille galleri.

- Tanken var, at jeg kunne sælge Ruperts malerier, siger Liza, der dog selv gik i gang med pensel og farver.

I begyndelsen malede hun små kompositioner af frugter og løg. I dag maler hun meget mere bredt med langt mere fortællende historier, og nogle gange er lærrederne så store, at hun er nødt til at samle dem indendørs, for ellers ville de ikke kunne komme igennem døren.

- Det har været totalt livsbekræftende for mig at male alle de frugter, men jeg følte, at jeg hørte til i en kasse. Da jeg fik sprængt rammerne til den kasse, blev jeg sat fri oppe i hovedet. Nu føler jeg, at jeg kan eksperimentere og male lige, hvad jeg har lyst til, siger Liza.

To fuldtidsjob Selvom Liza og Rupert bor under samme tag, arbejder de sjældent på samme tid. De morer sig over, at det er fordi, at de har forskellig musiksmag. Liza kan som baggrundsmusik høre Leonard Cohen »tusinde gange i træk«, mens Rupert afhængig af humøret mest er til jazz, blues og amerikansk country. Morgenrytmen er også forskellig. Klokken 5.30 går Liza op ad trapperne til atelieret.

- Der er fred og ro. Man har en fornemmelse af, at hele byen sover, siger Liza, der foretrækker morgenen frem for aftenen.

- Man har bare en anden energi om morgenen. Når du vågner, er du mind free, siger hun.

Rupert står senere op. Lige nu bruger han en del af formiddagen på at læse dansklektier, inden han indfinder sig i atelieret ved 10-tiden, hvor Liza som regel smutter over i galleriet. At have et galleri er som enhver anden forretning. Der er regninger, logistik, marketing, aftaler og en masse andet, der skal ordnes.

- Jeg bruger meget tid foran computeren ved siden af maleriet. Det er i virkeligheden som at have to fuldtidsjobs, siger Liza.

- At male bliver betragtet som en hobby, men for os er det et fuldtidsarbejde, der kræver stor koncentration. Malerierne på væggen kommer ikke af sig selv, fastslår Rupert.

Ingen af dem har dog så meget som et sekund fortrudt, at de tog chancen og åbnede eget galleri på Møn.

- Det var godt, at vi ikke brugte flere tusinde kroner på en eller andet forretningsplan. Det her er vokset ud af ingenting, siger Rupert.

Liza supplerer:

- Vi var forelskede og impulsive, da vi kastede os ud i et galleri i Grækenland. Vi gjorde det bare, and here we are...