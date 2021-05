Kunstmuseum spiller videre ude i byen

Game over

Udstillingsrækken »Games« bliver den sidste i Palæet for Museet for Samtidskunst, men vejen til målet har været noget mere besværlig end forestillet.

»Games« er delt op i fire runder, og den første runde »Planeswalkers« skulle oprindelig være åbnet den 15. januar, mens anden runde, »Play It by Trust«, stod for tur den 10. marts.

Ingen af delene kom til at holde stik, for museerne fik først lov at åbne den 21. april, så »Planeswalkers« endte kun med at få et par uger, inden der skulle gøres plads i lokalerne til tredje runde »Infinite Seats of Power«, der åbnede den 21. maj.

Begge udstillinger involverer rollespillere, og det var meningen, at gæsterne skulle sidde ved borde og spille mod hinanden, men det kunne ikke lade sig gøre i disse coronatider, hvor man skal holde afstand, og alt skal sprittes af.

- På et tidspunkt begyndte jeg at frygte, om vi overhovedet kunne nå at vise udstillingerne, siger museumsinspektør og kurator på »Games«, Magnus Kaslov.

»Infinite Seats of Power« måtte også ændres, da rollespilsforeningerne endte med at trække sig, fordi de manglede retningslinjer for, om de måtte deltage. Det fik i stedet kunstnerne til at lave en helt ny rammefortælling om en fiktiv fremtidsverden, hvor man ikke er sociale sammen.

- Vi har lavet en fiktiv verden, hvor vi ser tilbage på vores nutid fra fremtiden og sørger over tabet af den sociale tidsalder. Isolationen har gjort, at vi tænker på os selv på en anden måde og har fået en anden tilgang til verdenen, siger Mark Durkan fra kunstnernetværket Union Group, der har skabt installationen sammen Francis Patrick Brady.

ahn