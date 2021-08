Kunstige kæmpesten minder om landskabets forandringer

Alsidigt program for Vestegnens Kulturuge

I september vil der traditionen tro blive afholdt Vestegnens Kulturuge, som består af en lang række kulturarrangementer spredt ud over flere af Vestegnens kommuner i de 10 dage fra den 10.-19. september, hvor kulturugen foregår. Her følger et overblik over udvalgte arrangementer. Det fulde program inklusiv tilmelding og evt. billetkøb ses på hjemmesiden www.vkir.dk under fanebladet program. Man kan også på egen hånd tage på en rundtur ud og se Camilla Berners fem sten (se faktaboks for adresser, red.).

Sommer og udendørs kunst

Et af kulturugens første programpunkter bliver det musikalske arrangement »Peter Sommer alene med Palle i verden« på Kulturium Musikteater i Ishøj fredag den 10. september kl 20. Her fortolker sang-

skriveren Peter Sommer og orgelkongen Palle Hjorth det store bagkatalog på nye måder, mens de fortæller historier fra en lang karriere.

I Ishøj vil én af de øvrige oplevelser være en rundvisning på Kunstens Ø i området omkring kunstmuseet Arken. Markante værker fra Arkens samling er i løbet af de senere år flyttet ud under åben himmel, hvor de gemmer sig i landskabet. Det foregår 16. september kl. 17-18.30, og mødested er ved museets hovedindgang.

Fra sten til »sten« og lysshow

I Høje-Taastrup kan fremhæves en kulturvandring på fire kilometer fra Peter Gerners sten ved Høje-Taastrup Gymnasium til Camilla Berners nye konstruerede kæmpesten i Hedehusene. Arkivleder Lars Spatzek leder turen og fortæller undervejs. Det foregår kl. 13.15 med start ved gymnasiet.

Igen i år vil der være udendørs lysshow på Domhustorvet foran Taastrup Bibliotek på Taastrup Hovedgade 86. Det sker hhv. torsdag, fredag, lørdag og søndag den 16.-19. september, alle dage kl. 20.30. Der er tale om et spektakulært 3D-lysshow og vandfontæner - i år med overskriften »Vores Verden«.

Strandøre og vilde haver

Under »En eftermiddag ved Strandøre« er det muligt at få indblik i historiens vingesus ved huset Strandøre i Kystagerparken i Hvidovre. Poul Sverrild fra Forstadsmuseet fortæller historierne fra det glemte hus. Det sker mandag den 13. september kl. 15-16.30.

De vilde haver er på programmet, når forfatter og forstadsfarmer Lene Skrumsager Møller gæster Medborgerhuset Kometen i Hvidovre tirsdag den 14. september kl. 19-21. På kun et år har hun realiseret sin drøm om en bærende og selvforsynende have i et parcelhuskvarter sammen med sin familie.

jansen