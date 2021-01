Kunsthal i en brevboks

Udstillingsrummet er 11 centimeter højt, 23 centimeter bredt og 38 centimeter dybt. Rammerne for, hvad der kan indeholde kunst bliver i dén grad udfordret i Kunsthal Aarhus BBC, som 1. januar åbnede på Frederiksberg.

Kunsthal Aarhus BBC holder til på Vesterbrogade 208, der til dagligt huser Brev Box Center. For at besøge udstillingen skal du først henvende dig i hjørnekiosken Mælkebøtten på Vesterbrogade 198, hvor du får nøgler udleveret mod aflevering af id. Derefter går man hen i Brev Box Center og åbner brevboks nummer 171 - og en udstilling kommer til syne. Man skal selvfølgelig huske at spritte af både før og efter besøget.