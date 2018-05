Se billedserie - For en kunstner er det meget prestigiøst af få en soloudstilling på et museum. Du kan ikke opnå så meget mere i Danmark, siger Søren Martinsen. Foto: Thomas Olsen

Kunst: En alien viser kontraster i gigantformat

19. maj 2018

Gigantiske malerier, en mærkelig svævende installation og en video, hvor fortid og nutid taler sammen. Kunstner Søren Martinsen er undervejs med en udstilling, der skal vises på Sorø Kunstmuseum. Alle værkerne er nye - skabt til netop denne udstilling.

- Min idé var at tage fat på Sorø som et gammelt kultursted, der har været enormt betydningsfuldt fra middelalderen og frem. Tung kultur og høj dannelse. En mastodont i sig selv, siger Søren Martinsen, som kobler det gamle højkulturelle Sorø med nutidens industriområde nord for byen. De praktiske bygninger nær indfaldsvejene handler mere om produktion end om ånd og etik.

- Jeg har valgt at arbejde med nogle af de industriområder, der ligger uden for byen. De er noget mere moderne og grimme og nærmest den totale modsætning til akademiet. Men lige så meget giganter. Det er kæmpe bygninger, og der er masser af mennesker, der arbejder der. Det er et nyt kraftcenter et andet sted i Sorø med helt andre karakteristika, siger Søren Martinsen.

Oppefra og ned

Han maler typisk på fire billeder ad gangen. Oppefra og ned.

- Hvis det er et landskab, så maler jeg det, der er fysisk længst væk - nemlig himlen. Jeg arbejder i utrolig mange lag, siger Søren Martinsen, mens kan kigger på et lærred, der er to meter højt og tre meter bredt.

- Mine billeder er meget detaljerede, så det kan være svært at afgøre præcist, hvornår de er færdige. Alle billeder bliver nødt til at være færdige på et tidspunkt, siger Søren Martinsen, som typisk er i gang med fire billeder ad gangen.

- Mine billeder ser altid lidt ufærdige ud indtil allersidst, siger han.

Blå bog Søren Martinsen (1966) er født i Lyngby og bor i Glumsø.

Han er uddannet fra Det Kgl. Danske Kunstakademi, 1989-1995.

Søren Martinsen er repræsenteret i forskellige samlinger, bl.a. Kobberstiksamlingen, ARoS, Kastrupgårdsamlingen og Malmø Konstmuseum. Den fine gamle by

Han bor selv med sin familie lidt uden for Glumsø, 15 kilometer syd for Sorø. Han kender byen og kører igennem flere gange om ugen. Søren Martinsen har også før arbejdet med udgangspunkt i et sted, men det er første gang, han zoomer ind på Sorø.

- Jeg har tit tænkt på det mærkelige modsætningsforhold. Det fine gamle Sorø, som man er utrolig stolt af og en anden del af byen, som måske er lidt forarmet, siger Søren Martinsen, som vi møder i hans atelier i det gamle industrikvarter på havnen i Næstved. Her står de gigantiske malerier på staffelier og op ad væggene. Fotografier af motiver er klistret op med malertape, og kunstneren har slået sig ned på en trappestige. Der er endnu nogle ugers arbejde tilbage, før værkerne er klar til kunstmuseets vægge, og Søren Martinsen kan mærke nervøsiteten.

Aktiverer bagkataloget

Museumsinspektør Helle Brøns har fulgt Søren Martinsens produktion gennem 15 år fra videokunst, dengang han boede i København til de landskabsmalerier, som han skaber i dag.

- Han er gået fra et hipt bymæssigt udtryk til noget landligt. Han arbejder i forlængelse af traditionen fra guldalderens landskabsmalerier, men han har et meget nutidigt blik, siger Helle Brøns.

- Hvis man kender de klassiske landskabsbilleder fra guldalderen, får man dem ind på nethinden. Der er et dobbeltblik hos Søren Martinsen. Et blik på naturen foran og hele det bagkatalog man har som kunstinteresseret dansker. Vi har alle en fornemmelse af guldalderens landskaber som han aktiverer, siger Helle Brøns.

Giganterne udstillingen kan ses fra den 2. juni til den 2. september på Sorø Kunstmuseum, Storgade 9, 4180 Sorø.

søndag den 24. juni inviterer museet til kunstnersalon, hvor man kan møde Søren Martinsen og høre ham fortælle om udstillingen og sin kunstneriske praksis. Sorø Kunstmuseum har hver sommer de senere år haft en udstilling med samtidskunst. Og museet beder kunstnere forholde sig til en eller anden lokal sammenhæng, som de selv vælger. Sidste år var det Sophia Kalkau, som lod sig inspirere af kunstmuseets arkitektur og året før havde kunstnergruppen A Kassen inviteret hovedgaden ind på museet ved at få dørhåndtag fra butikkerne og hænge lygtepæle i loftet.

- Søren Martinsen har vi inviteret, fordi han er en af de kunstnere, vi længe har fulgt. Vi er begejstrede for det han laver, og så er det lidt sjovt, at han bor i Glumsø. Det er ikke afgørende, men det er interessant med gode kunstnere, der hører til i vores område, siger museumsdirektør Charlotte Sabroe.

Realitetstjek på byen

Museumsinspektør Helle Brøns er kurator for udstillingen, som hun kalder for en fremmeds blik på Sorø.

- En slags portræt som både er vidende og insideragtigt, men samtidig er lidt som en alien, der kommer udefra og ser ting. Det er en justering - et realitetstjek. Der er ikke en bevidst provokation. Det er mere bare en undersøgelse af, hvad har vi her, siger Helle Brøns.

Og den beskrivelse passer godt med kunstnerens egne tanker.

- Jeg føler, jeg kender Sorø godt nok til at sige noget om det, men det er ikke sådan, at jeg stiller mig op og er ekspert i Sorø. Det, jeg siger, kunne man lige så godt sige om andre byer. For eksempel Kolding som har et fint historisk bycentrum, men også forfærdelig grimme mega-malls, der ligger ude omkring, og det er i virkeligheden der, folk går hen. Alle mulige provinsbyer har i virkeligheden samme historie, siger Søren Martinsen, som godt kan lide tanken om at lave lidt grin med de opfattelser, man har af et sted.

- Det er også meget sjovt, at man kan tillade sig at være en lille smule fræk og sige noget, der måske er lidt kritisk. Man kan sikkert blive persona non grata i Sorø for at sige, at akademiet er gammeldags, men det er også lidt sjovt.