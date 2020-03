Claus Meyers madlavning kan f.eks. følges på nettet. Pr-foto Foto: Meyers/Free

Kulturoplevelser verden rundt - fra sofaen

Oplev - 31. marts 2020 kl. 11:08 Af Frida Marie Jensen, lektor, Professionshøjskolen Absalon Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I disse dage er Danmark og mange andre steder i verden lukket ned på grund af coronavirusset. Børn går i hjemmeskole, og voksne arbejder hjemme, hvis de ikke varetager kritiske og vigtige erhverv i vores samfund. Kulturinstitutioner er lukket ned, og mange af vores daglige vaner skal laves om. Vi kan ikke lige køre på biblioteket eller i svømmehallen, hvis vi mangler adspredelse. Eller mødes og gå på museum, som mange af os er vant til, når vi har fri.

Mange kulturinstitutioner bliver hårdt presset på økonomien, og der er derfor brug for, at vi som brugere af kultur- og fritidsliv kan støtte på nye og andre måder.

Kulturinstitutionerne ved også godt, at vi keder os, og at de faktisk kan bruge denne situation til at skabe synlighed for deres sted, oplevelser etc.

Det betyder også, at arrangementer eller steder, der ikke tidligere var inde for mange danskeres rækkevidde, hverken økonomisk eller geografisk, nu kan være muligt for os at deltage i.

Museer åbner op for virtuelle besøg Kom for eksempel på besøg på Designmuseum Danmark - hør podcast, få onlineture, se deres samling m.m. (https://designmuseum.dk/digitalt-guide/ ).

Du kan også besøge Louvre, Guggenheim, British Museum og mange flere via artsandculture.google.com.

Det Kongelige Teater streamer forestillinger på https://kglteater.dk/xtra. Det samme gør Wiener Staats­oper på https://www.staatsoperlive.com/live. ligesom du kan se Shakespeare stykker direkte fra London hjemme i sofaen https://globeplayer.tv/.

Koncerter hjemmefra Både Dizzy Mizz Lizzy, Mads Langer og ikke mindst forsangeren for Coldplay Chris Martin har allerede holdt koncerter hjemmefra streamet ud til deres fans via Facebook, Youtube eller lignende Der kommer masser af mere de kommende uger. Følg med på de sociale medier eller tjek Coronakoncerter.dk ud, hvor danske musikere spiller koncerter, og du kan støtte dem i en tid, som er svær for vores udøvende kunstnere.

Og hvis du gerne vil se gode film og dokumentarer, så tjek endelig filmstriben.dk og https://www.cphdox.dk/. Filmfestivalen Cph Dox måtte meget hurtigt ændre planer og lave deres store filmfestival i Kbh til en onlinebegivenhed. Lad os håbe, at masser af mennesker ser med hjemmefra så vi også har en dokumentarfestival i København næste år.

På Forlaget Gyldendals Face­book-side læser forfatterne deres egne bøger op både morgen og aften. Se mere her facebook.com/forlagetgyldendal.

Lav mad med Michelinkokken Massimo Bottura på https://www.instagram.com/massimobottura/?utm_source=ig_embed eller Claus Meyer på Facebook.com/meyersmad.

Nye veje til kulturen Coronakrisen viser os nye veje til kulturen - vi kan opleve ting på nye måder hjemmefra og på den måde spare CO2 og penge, Og uanset om vi bor i Holbæk, Slagelse, Kalundborg eller på Lolland-Falster får vi lige pludselig lige adgang til kultur rundt om i landet og hele verden, som vi måske før skulle rejse for at opleve.

Lad os huske, at hvis du også ønsker at kunne nyde kunst og kultur efter krisen, skal vi huske at bruge det og sætte pris på det nu, hvor vi stadig har det. Støt kunstnerne, kulturen og de oplevelser, du også gerne vil have er her på den anden side af krisen. Køb gavekort, fortæl de gode eksempler videre, køb en støtteaktie, hør musik, køb billetter til kommende forestillinger og koncerter.

Så mødes vi derude på teatrene, spillestederne, museerne og biograferne, når vi har klaret coronakrisen.