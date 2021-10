Kulturtårnet lyser op ved Knippelsbro under den seneste Kulturnat i København i 2019. Foto: Matthias Granjean/Sattrup & Høst

Send til din ven. X Artiklen: Kulturen lyser natten op Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kulturen lyser natten op

Oplev - 03. oktober 2021 kl. 16:47 Kontakt redaktionen

Det sidste halvandet år har været mørkt for Københavns kulturliv, men efter en lang pause er der nu lys forude. Når Kulturnatten fredag den 15. oktober endelig vender tilbage, bliver det en helt særlig festdag for kulturlivet. Her inviterer små og store kulturinstitutioner indenfor til flere hundrede særarrangementer, mens spektakulære lysinstallationer vil lyse København og Frederiksberg op i aftenmørket. Programmet ligger nu fast og kan ses i sin helhed på kulturnatten.dk.

Når klokken slår 18.00 den 15. oktober, vil byen åbne sig med arrangementer, som i mange tilfælde kun kan opleves denne aften. Få et kig ind i en ellers lukket verden, når Den Danske Frimurerorden inviterer indenfor i den ikoniske bygning på Østerbro, besøg Dronningens repræsentationslokaler på Christiansborg Slot, eller kør en tur med personaletoget dybt nede under Riget, hvor du både kan øve dig i kikkert- operationer og smage på hospitalsmad.

Lad tankerne flyve, og få et gribende kig tilbage på byens for alvor mørke år i Mindelunden, hvor modstandskampen under besættelsen iscenesættes med gribende beretninger fra en dyster tid. Eller besøg det nye Frihedsmuseum på Esplanaden, hvor du kan aflytte telefonsamtaler og trykke illegale blade med rollespillere udklædt i tøj fra 40erne.

Med næsten 250 forskellige arrangører er der arrangementer for alle aldre på Kulturnatten. For børnefamilier kan Kulturnatten blive en oplevelsesrig måde at starte efterårsferien på. Oplev Zoologisk Haves imponerende pandaanlæg efter mørkets frembrud, dyk ned i Danmarks sidste ubåd Sælen eller torpedomissilbåden Sehested på Holmen, eller gå under jorden på Christiansborg, hvor du, i de mørke og mystiske slotsruiner seks meter under jorden, kan møde landsforrædere, hekse og en hævngerrig kongedatter i ruinerne af fængslet Blåtårn.

For at få fri adgang til alle arrangementer, skal du blot bruge et Kulturpas. Det kan købes i 7-Eleven, på www.kulturnatten.dk og på flere af byens museer og biblioteker fra den 1. oktober.