Kulturen går på nettet

Oplev - 18. marts 2020 kl. 18:00 Af Lars Jørgensen

Film skal ses...på nettet.

Sådan er realiteterne i hvert fald i disse dage, hvor vi alle er hensat til sysler og underholdning i eget hjem. Det er ingen hemmelighed, at coronakrisen har fået teatre, museer, spillesteder og biografer til at storbløde tilskuertal. Men så må man tænke alternativt, og flere af kulturinstitutionerne og artisterne har da også fundet andre veje.

Det Kongelige Teater har åbnet for kig ind bag kulisserne og for streaming af tidligere opførte forestillinger. Man kan for eksempel se en rekvisitør fortælle om sit hjemmearbejde med rekvisitter til sommerens forestilling »Hobbitten« til sommer. Eller se balletten »Napoli« eller operaen »Orfeus«.



Teater Fantast skulle have opført en lang række forestillinger af Jakob Martin Strids »Lille Frø«. De er blevet aflyst, men Stine Q. Pagh og Ditte Ylva Olsen, som står bag forestillingen laver i stedet for en live-streaming af forestillingen, som de opfører i en tom sal hos Teatret Zeppelin. Live-forestillingerne finder sted torsdag den 19. og lørdag den 21. marts kl. 12.30 og kan ses på Teater Fantasts Facebook-side.

Mens Teatermuseet i Hofteatret på Christiansborg er lukket kan man gå på et dagligt virtuelt besøg i teatrets historie. Hver dag bringer teatret på dets hjemmeside en historie, en podcast, film eller noget helt andet fra arkiverne.

Livemusikken har selvsagt også trange kår, men også her prøves nye ting af.

Hver morgen kl. 9.05 på hverdage og kl. 10.03 i weekenderne synger DR Pigekoret morgensang. Man kan synge med på DR1 og P2 eller streame sangene på DR's hjemmeside.

I den rytmiske musiks vækstlag er der også røre. Coronakoncerter.dk giver kunstnerisk nødhjælp med et tilbud om gratis livestreamproduktioner til musikere, der er ramt af aflysninger på grund af coronavirus. Koncerterne bliver optaget i idémanden Mathæus Bechs lejlighed i København, og det vil være muligt at donere penge direkte til aftenens musikere via MobilePay.

De mange streamingtjenester på nettet giver selvfølgelig rig mulighed for at gå på jagt efter optagelser af tidligere afholdte koncerter. Men det er også en jungle at finde rundt i. Her kommer musikmagasinet Gaffa musikelskerne til hjælp med forslag til gode online-koncertoplevelser.



Apropos gode musikoplevelser, kan det i dén anbefales tilhængere af den klassiske musik at besøge Berliner Philharmonikernes hjemmeside. Det verdensberømte orkester giver i den kommende tid besøgende på hjemmesiden fri adgang til koncertarkivet. Her snakker vi altså billede og lyd af meget høj kvalitet.

Hos Grand Teatret i København - der gør sig gældende inden for de smallere filmtitler - kan man biografens hjemmeside leje nogle af de tidligere premierefilm. Det er her, du finder nogle af de film, du leder forgæves efter hos de større streamingudbydere.

Det internationalt anerkendte kunstnerkollektiv DIS, der stod bag den seneste Berlin Biennale, skulle have åbnet deres nye udstilling »DIS presents: What Do People Do All Day?« på Kunsthal Charlottenborg den 19. marts. Den er nu udskudt på ubestemt tid. I stedet stiller Kunsthal Charlottenborg i samarbejde med DIS, Tranen og CPH:DOX alle film og serier på streamingplatformen Dis.art gratis til rådighed for hele Danmark frem til 1. september 2020. Dis.art kan groft sagt sammenlignes med kunstens svar på Netflix.

Dokumentarfilmfestivalen CPH:DOX handlede hurtigt, da corona-krisen ramte os. Festivalen finder steder i perioden 18. - 29. marts, men har rykket de mange film og debatter online. På festivalens hjemmeside kan man købe billetter til de forskellige filmforevisninger og debatter, som er programsat til bestemte tidspunkter og med et begrænset antal pladser - lige som i den virkelig verden.



Dansk Arkitekturcenter (DAC) måtte desværre lukke dørene midt i den populære udstilling »Kids' City«. Men på centrets hjemmeside er der mulighed for på forskellig vis at berige sin viden om design og arkitektur.. For eksempel kan man tage på en virtuel rejse i den tidligere udstilling »FORMGIVNING« om Bjarke Ingels Group. Der er også mulighed for at lytte til podcasts, og downloader man DACs app kan man blandt andet udforske 300 nedslag i Københavns arkitektur.

Nationalmuseet har åbnet for et virtuelt museumsbesøg. Her kan man høre forskellige eksperter fortælle om sygdom og epidemier gennem tiden. Man kan se webdoks om forskellige emner og der er gode bud på, at få fyldt historielektionerne i hjemmeskolen ud.

Det er desværre ikke muligt at komme ind på Statens Museum for Kunst og se den imponerende Anna Ancher-udstilling, som er der pt. Til gengæld kan man gå ombord i museets helt igennem imponerende samling af online-værker. Man kan hurtigt bruge nogle timer på at dykke ned i nogle af de 79.002 værker, der er tilgængelig online.