Se billedserie Forpagter Camilla Adelsted Mikkelsen med lækker mad til gæster. Foto: Peter Andersen

Kromutter: Camilla er gået i farmors fodspor

Oplev - 08. juni 2018 kl. 11:15 Af Rita Vestergård Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Camilla Adelsted Mikkelsen knokler for at gøre den gamle havnekro ved Roskilde Fjord lige så populær og kendt som i fordums dage, da folk stod i kø for at komme ind.

- Jeg arbejder 80 timer om ugen, men er lykkelig, for det giver så meget mening at få gang i kroen igen. Min farmor har jo fortalt mig, hvor travlt her var i hendes arbejdsår her, og jeg har også selv oplevet det.

Det fortæller Camilla Adelsted Mikkelsen, der som ganske ung arbejdede på kroen for senere at få en lederuddannelse i regi af Jensens Bøfhus, hvor hun slog rekord i antal gæster.

- Kunsten er at have booket alle borde uden, at folk skal vente længe. Det skal være en oplevelse at komme her, og derfor skal vi gøre os umage og have et godt team. Vi skal leve af, at folk kommer igen og tager venner og familie med, siger Camilla Adelsted Mikkelsen, der sidste sommer sprang til som forpagter, da en række erhvervsfolk i Gershøj havde købt kroen.

Dengang havde kroen været lukket i mange måneder, og ejerne igennem tyve år var på nippet til at sælge til folk, der ville nedlægge kroen og indrette ejerboliger ud til Roskilde Fjord.

Status er intakt

Så de lokale erhvervsfolk reddede den historiske kro med Camilla som boss. - Jeg har jo selv set, hvor mange gæster, der kommer her, når der serveres god mad og gives en ordentlig betjening, fortæller Camilla Adelsted Mikkelsen.

Gershøj Kro har gennem generationer været central for folk i den gamle fiskerby, som nu snarere er lystfisker- og landsby-idyl. Kroen har imidlertid beholdt sin status i folks bevidsthed.

- Kroen har også betydet meget for min familie. Min farmor arbejdede her i mange år og tjente mere på en weekend, end farfar tjente på en uge som selvstændig vognmand i Sæby. Så hun har fortalt mange historier herfra, fortæller Camilla.

Inden skolealderen blev hun passet hos sin farmor og farfar, så her hørte hun de første historier.

Som stor pige var hun selv opvasker her og siden tjener, inden hun rejste videre til Jensens Bøfhus, hvor hun slog rekord i omsætning i den store restaurant i Skagen om sommeren.

- Når jeg var hjemme, udvekslede vi historier om vores tjenerliv, fortæller Camilla Adelsted Mikkelsen.

Gershøj Kro Camilla Adelsted Mikkelsen, forpagter af Gershøj Kro & Strandhotel.

Stedet ejes af lokale erhvervsfirmaer, hvis ejere også hjælper til udover andre i Sæby-Gershøj.

Du finder Gershøj Kro & Strandhotel på Gershøj Havnevej 14, 4070 Kirke Hyllinge. Så hun ved, at det kan lade sig gøre at trække folk til Gershøj for at spise. Derfor sagde hun ja, da hun fik en måned til at åbne stedet 1. august efter 10 måneders lukning. Det lød som en umulig opgave, men mange lokale trådte til. - Alt skulle gøres rent, males og renoveres, og på en arbejdsweekend talte jeg omkring 50 frivillige her på kroen. Det var fantastisk, men i dag arbejder jeg stadig 80 timer om ugen, fortæller Camilla Adelsted. Det lykkedes hende at skaffe køkkenfolk, tjenere og få dankort til at virke lige før åbningen.

- Det var meget hektisk, erkender hun og er ikke sikker på, at hun gjorde det om, selv om tingene nu fungerer.

Fantastisk sovs

Kroens kokke er nøje udvalgte, og hendes øjne stråler over de fiskeretter, som køkkenchef Marcus Hansson og Ditte Gustafson nu kreerer i køkkenet. - Det er en fantastisk sovs til laksen, fastslår Leif Henriksen, der netop har spist i restauranten sammen med Inge Kristoffersen, en af de flittige kvinder, der gjorde rent på kroen i juli 2017 samt pyntede op med gardiner og puder.

Hun kommer stadig og hjælper til, mens Leif Henriksen er en af de fiskere, der også står for Klap en Fisk - et populært arrangement for børn fra børnehaver og skoler på Gershøj Havn ved siden af. Forpagteren er enig i vurderingen af lakseretten og sovsen. - Vi har fået en køkkenchef, der er stærk på fiskeretter, for dagens fisk er vores mest solgte ret. Men vi holder fast i dagens frokosttallerken og wienerschnitzel, så der er noget for alle, fastslår Camilla Adelsted Mikkelsen.