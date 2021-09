Se billedserie Nogle af de ting Knud siger, gør William trist. Foto: Mie Neel

Kræften er Knuds bedste ven og værste fjende

»Ud med Knud« fortæller historien om 12-årige William, som så gerne vil have sin kræft til at forsvinde, uden helt at vide hvem han er uden den.

03. september 2021

Det er svært at komme i tanke om noget, der er mere tragisk, end når et barn får konstateret kræft.

Det er måske endnu sværere at forestille sig en anledning til at grine af kræften. Men det er, hvad der sker under teaterstykket »Ud med Knud,« som spiller flere steder på Sjælland i september.

»Ud med Knud« handler om William på 12 år, som har fået kræft. Og det kan være svært at leve med kræft, når man bare gerne vil være en helt almindelig dreng med et helt almindeligt liv.

Så er det måske nemmere, hvis man gør kræften til sin ven. En ven ved navn Knud.

Teaterstykket er en dramatisering af bogen »Ud med Knud,« som er skrevet af Jesper Wung-Sung i 2008.

Stykket er blevet til i samarbejde med Børnecancerfonden, som blandt andet har sørget for undervisningsmateriale om børn med kræft.

Hovedrollerne spilles af Michael Slebsager (William), Janus Elsig (Knud), Maria La Cour (Mor m.fl.) og Andreas Berg Nielsen (Far m.fl.)

»Ud med Knud« spiller på Holbæk Teater den 8. september, i Ringsted kongrescenter den 9. september og på Slagelse Teater den 21. og 22. september.

Billetter kan købes på www.het.dk. - William overlever ved at gøre sin sygdom til sin bedste ven. Det er sådan han tackler at være syg, og det giver ham styrke til at ville være rask, fortæller Robert Parr, som har instrueret stykket.

Robert Parr pointerer desuden, at selvom det under normale omstændigheder er svært at grine af kræft, så er det nemt at grine af Knud. For Knud er fræk og sjov, og så gør han alle de ting, man ikke rigtig må.

Han leger vilde lege med William og fortæller løgnehistorier, mens han hopper og springer lystigt omkring.

Det kan Willam godt lide, og det kan publikum også, fortæller Robert Parr.

Alligevel vil William gerne af med Knud, som jo forhindrer ham i at leve et normalt liv. Men det er ikke uden forbehold, for hvem er William egentlig, når han ikke længere er drengen med kræft?

Ligesom nabodrengen »Ud med Knud« er en dramatisering af en bog af samme navn, som er skrevet af Jesper Wung-Sung.

Når bogen er blevet til et teaterstykke, er det, fordi vi alle - og især børnene - kan identificere os med William. Han kunne være nabodrengen eller en klassekammerat, fortæller Robert Parr.

For William vil så gerne leve et helt normalt liv og være som alle andre. Og selvom han har kræft, bekymrer han sig om helt almindelige hverdagsting. For eksempel tænker William over, hvem der sidder ved siden af hans bedste ven, Sebastian, i skolen, når William ikke er der.

Og så er der hende Katrine fra klassen, som William måske gerne vil være lidt mere end venner med.

Der er altså tale om tanker, som er normale for børn i overgangen til teenage-årene. Tanker, som børnene i tilskuersæderne også kender fra deres eget liv.

William og Katrine går i samme klasse og er blevet lidt forelskede. Foto: Mie Neel

Respekt for virkeligheden Selvom publikum får rig mulighed for at grine af den sjove Knud, er der også plads til alvor i teaterstykket.

For det er ikke sjovt at være syg, og slet ikke når man kun er 12 år gammel. Derfor får publikum også lov til at se den afmagt, som William føler over for sygdommen, og den skyld han føler over forældrenes bekymringer.

Robert Parr fortæller, at det har været vigtigt for både ham selv og skuespillerne at skildre et barns tanker og følelser omkring sygdommen på en realistisk måde.

- Der kan sidde nogen i publikum, som har oplevet det selv, så vi skal vise respekt for deres virkelighed. Det er alfa og omega, at det skal være troværdigt, forklarer Robert Parr.

Derfor har instruktør og skuespillere samarbejdet med Børnecancerfonden om at vise et realistisk billede af livet med kræft. De har desuden besøgt kræftsyge børn på Holbæk Sygehus og talt med dem, om hvad de tænker og føler.

Når børn ser teaterstykket er det desuden naturligt, at de sidder tilbage med spørgsmål. Derfor har Børnecancerfonden også hjulpet med at lave undervisningsmateriale, så lærere, der ser teaterstykket med deres elever, er klædt på til at svare på de spørgsmål, der kommer.

En hyldest til hverdagen »Ud med Knud« er et teaterstykke, som handler om de usikkerheder og bekymringer, der følger med, når man som barn lever med en alvorlig sygdom.

Men mest af alt er det en overlevelseshistorie, som minder os om, hvad der i virkeligheden er vigtigt i livet.

- Det handler om at glædes over den hverdag, vi har. Hvor vigtig den er. For hvor er det fedt at være en helt almindelig pige eller dreng. Hvor er det dog vidunderligt, siger Robert Parr.

»Ud med Knud« er blevet til i samarbejde mellem Teateret Fair Play og Holbæk Teater, som nu er fusioneret og sammen med Slagelse Teater udgør Sjællands Teater.