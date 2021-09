Se billedserie Sådan så det ud, da Hegnsholt i 2019 holdt økologisk høstmarked, hvor godt 1500 gæster lagde vejen forbi. Foto: Daniel Sennek

Kom til høstmarked på Hegnsholt

Igen i år inviterer det økologiske landbrug Hegnsholt til høstmarked, hvor man blandt andet kan købe lokale producenters råvarer og møde gårdens dyr.

02. september 2021

En rundvisning på det økologiske landbrug Hegnsholt, en frokost kreeret af stedets produkter og muligheden for at købe lokale producenters råvarer med hjem er blot et udpluk af de ting, man kan, når Hegnsholt ved Lejre atter åbner for deres årlige høstmarked i weekenden 4. og 5. september mellem klokken 10 og 16.

Her kan man opleve stedets dyr, aktiviteter for gæster i alle aldre og købe alt fra kager og kaffe, honning og gedemælksoste til garn, grøntsager og gin.

Et økologisk landbrug Johanne og Jesper Schimming driver det økologiske landbrug, Hegnsholt, med fokus på at give dyrene et anstændigt liv og sætte et så lille miljøaftryk som muligt.

Gårdens grise, får og høns bor året rundt udendørs, i flytbare hytter på de grønne marker.

Hegnsholt leverer økologiske æg og kød til københavnske restauranter og tager økologiske grøntrester og overskudsbrød med tilbage til gårdens dyr. De henter også restprodukter som mask (fra ølbrygning) og juicepulp fra lokale fødevareproducenter, hvis varer Hegnsholt sælger i deres gårdbutik. Tilsammen giver det nok mad til at brødføde dyrene på gården - en ressource der ellers ville være endt som affald.

God økonomi, livretter til dyrene og minimering af spild er nogle af hovedpointerne hos det økologiske landbrug.

Store planer For nyligt lancerede Hegnsholt i samarbejde med det lokale iværksætterfirma Makari et såkaldt crowdlending-projekt, der skal hjælpe til at gøre det økologiske landbrug endnu grønnere.

Crowdlending er lånebaseret crowdfunding, hvor mange mennesker går sammen om at finansiere et projekt. Altså en finansieringsløsning hvor mange mennesker går sammen med store eller små beløb for at finansiere et lån til en virksomhed. Virksomheden opnår den nødvendige finansiering, og långiverne, eller crowd'en, tjener et afkast på udlånet, i lånets løbetid.

Med hjælp fra crowdlending er visionen blandt andet at renovere tre gårdlænger på Hegnsholt, og blandt andet etablere et professionelt grovkøkken i den ene gårdlænge, hvor grøntsager til københavnske restauranter vil blive forarbejdet. I dag hentes der dagligt restprodukter hos de restauranterme, Hegnsholt samarbejder med, og de daglige ture reduceres ved at etablere et grovkøkken på Hegnsholt.

- Sådan kan vi rykke en del af produktionen, der nu foregår i København, til Lejre. Og vi kan gøre noget, der lige nu er passivt til et aktiv, fortæller Jesper Schimming og henviser til de gårdlænger, der er indrettet som stalde og lige nu står tomme hen, da Hegnsholts dyr går ude.

Man kan læse mere om Hegnsholt og høstmarkedet på landbrugets Facebook-side »Hegnsholt« eller på hjemmesiden www.hegnsholt.net.