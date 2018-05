Se billedserie Restaurantchef Karina Rank (th) har overblikket. Hun sørger for, at tjenerne ved, hvad de skal, og at samarbejdet med køkkenet kører - nogle gange betyder det at tage en ske og øse sauce i de små serveringskasseroller. Foto: Thomas Olsen

Kom så, drenge! - et kig ind i et konkurrencekøkken

14. maj 2018
Af Julie Grothen

"We are the champions" og "Costa Kalundborg" blæste ud af højttalerne på Restaurant Næs på Røsnæs, da restauranten mandag den 7. maj blev kåret som årets vinder af restaurantdysten Bedst på Sjælland.

Inden da havde 60 spisende gæster og det tre mand høje dommerpanel spist sig igennem de otte serveringer, som Næs og modstanderholdet fra Hotel Saxkjøbing stillede på de hviddugede borde. Og der var højspændt stemning i det trange køkken, hvor fem fra Næs og fire fra Saxkjøbing på skift var på tæerne for at levere.

Kom så, drenge!

I spidsen for aftenens to hold er restauratør Henrik Jyrk fra Restaurant Næs og køkkenchef Brian Krag Andersen fra Hotel Saxkjøbing.

- Vi satser på god mad og service. Lad det bedste hold vinde, siger Henrik Jyrk, før snack-anretningerne begynder at rulle ud fra køkkenet. På plads i køkkenet strammer han tøjlerne: - Vi kører, kom så drenge!

Mad og vin fra Næs Snacks: Venø østers, blommer og wasabiblomst - foie gras toast med grønt tomatchutney - Rabanus, Burg Ravensburg, 2014

Forret: kartofler, hummer, kaviar - Domaine D’Henri Chablis, 2012

Hovedret: Røsnæs lam, asparges, morkel - Barolo Brunate, 2012

Dessert: pistacie, manjari og marengs - Butler Nephew & Co, White Port Skal det fungere, skal alle kende deres roller. Kokkeelev Mathias Dyhr Rothmann, som blandt andet er ansvarlig for at placere en enkelt grøn asparges på hver tallerken, forklarer det sådan her: - Det vigtigste er at have ja-hatten på og arbejde så hurtigt, man kan. Man er et par hurtige hænder.

Det nytter ikke at råbe i munden på hinanden, når der er service, er der én chef. Ja tak, chef, lyder det igen og igen fra kokkene, når de modtager en besked.

Sådan er det også på Saxkjøbings hold, hvor køkkenchef Brian Krag Andersen nærmest må bukke sig selv sammen for at nå ned til tallerknerne, når han skal anrette aftenens forret med jomfruhummer og små toppe af hybenrosegelé.

- Ikke flade dutter! Jeg vil ikke have luftbobler, lyder det fra køkkenchefen.

- Ja tak, chef, lyder svaret prompte fra den 20-årige kokkeelev, Pia Zinck.

Mad og vin fra Hotel Saxkjøbing Snacks: østers med syltede urter, croutons, grønne jordbær og bøgeblade - friteret kartoffel med kammusling og løvstikke - Charles Dufour, Rose Express, Bulles de Comptoir

Forret: stegt jomfruhummer med røget kærnemælk, hybenrose og karamelliseret kærnemælk - Prinze, Jungfer, Grosses Gewächs, Rheingau

Hovedret: lammefilet med puffet kartoffel, karse, timian og grillet sommerporre, sauce på lammeben og smør - Kaapzicht, Steytler, Pinotage

Dessert: æble, hasselnød og saltet karamel - Domaine de Bablut, Coteaux de ’Laubance Brian Krag Andersen forklarer jargonen sådan her:

- Restaurationsbranchen er et folkefærd af egoer. Vi brænder for det, vi laver hver især, og så trykker vi hinanden i hænderne bagefter og starter igen dagen efter.

Kvinde med overblik

Mellem serveringerne, og mens de to kokkehold venter på modstandernes servering, er der afventende stemning i køkkenet og blandt tjenerne. Men én kvinde er ikke meget i ro. Hun er overalt: 28-årige Karina Rank er restaurantchef på Næs, og det har hun været siden 1. februar. Hun er udlært tjener og har blandt andet arbejdet på Claus Meyers restaurant Almanak i København.

- Gulvet skal spille. Mine tjenere skal vide, hvad de serverer, og jeg sørger for, at de husker at have saucen med. Jeg er lidt som en værtinde, siger hun.

- Det er en fest i aften, og vi har et godt samarbejde. Der har været lidt kriller i maven. Men det er også fordi, jeg er det sygeste konkurrencemenneske, griner Karina Rank, som gør en dyd ud af at være i gang.

- Hvis jeg læner mig tilbage, så er der ingen, der tager over.

En anden kvinde med overblik er 30-årige Simone Mistarz fra modstanderholdet.

- Jeg er kok, vi går ikke så meget op i titler, siger hun.

Men hendes rolle er souschefens på Hotel Saxkjøbing.

- Jeg har det fulde overblik. Jeg er detaljeorienteret. Og jeg tager mig også af eleverne, når de har skåret sig og skal forbindes - det kan min chef ikke, siger Simone Mistarz, som er vokset op på Lolland.

Bedst på Sjælland Restaurant Næs blev kåret som vinder af Bedst på Sjælland.

Derudover blev der givet priser i flere kategorier:

Bedste snack: Toldboden, Frederikssund - jomfruhummer og tartar.

Bedste forret: Elmely Kro - tartar og østers.

Bedste hovedret: Rønnede Kro - skærising med fars og brød.

Bedste dessert: Hotel Saxkjøbing - pæredessert.

Bedste vinmatch: Hotel Marienlyst, Helsingør.

Samme service til alle

En af aftenens gæster er en af branchens mest garvede kokke, Claus Christensen. Han er københavner og har gennem 28 år drevet restauranten Gl. Mønt, som netop er lukket. Det er ikke tit, han spiser ude på Sjælland, fortæller han mellem retterne, men måske skal der laves om på det.

- Det er jo et højt niveau. Ambitionerne er ekstremt høje hos de unge mennesker, siger Claus Christensen.

I køkkenet er meldingen samstemmende, at det ikke gør nogen forskel, hvem der er aftenens gæster.

- Vi tænker ikke så meget over det. Gæsterne skal have en god oplevelse. Det er lige meget, om det er dronningen af Danmark, siger Simone Mistarz.

For Næs' souschef Jesper Sørensen handler aftenen mest om de gode smage.

- I dag kører vi de lokale råvarer. Lam fra Røsnæs og grønne asparges fra Rønæs. Det hele er så lokalt som vi kan få det, siger Jesper Sørensen, der kommer fra Ringsted og har arbejdet på Næs siden september. Han er en rolig mand og foretrækker egentlig den daglige service.

Men han fremhæver restaurantens to elever, som begge er vant til at konkurrere. 18-årige Mathias Dyhr Rothmann har netop vundet både Danmarksmesterskaberne og de nordiske mesterskaber for kokkeelever.

- Det er en fed måde at udvikle sig på. Man lærer at holde hovedet koldt, lyder det fra Mathias Dyhr Rothmann, som er færdig som kok næste sommer.

Han bor i Høng og har tidligere været i lære på Kokkeriet, og på d'Angleterres restaurant, Marchal.

- En dag vil jeg gerne have mit eget sted på landet. Lidt ligesom her, siger han.