Kom på busmuseeum og oplev nostalgien

Se billedserie Ole Vang er primus motor på Danmarks Busmuseum i Skælskør. Her fører han et af museets helt store klenodier, »Pariserbussen«, der har kørt i den franske hovedstads gader fra 1936.

Oplev - 27. marts 2018 kl. 09:58 Af Mette Kjær Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skærtorsdag åbner Danmarks Busmuseum for tredje år i træk dørene for publikum, der her kan se 60 vidt forskellige busser fra 1925 og frem.

En gammel SAS-lufthavnsbus, der er arkitekttegnet til at ligne et fly. En evakueringsbus. En bus fra 1936, der har kørt i Paris' gader. Gamle og nyere rutebiler. En skovbørnehavebus med køkken. Hotelbusser. Bandet Michael Learns To Rock's gamle tourbus. Spændvidden inden for busser er ganske bred på Danmarks Busmuseum på Fabriksvej i Skælskør. Her kan besøgende fra skærtorsdag og sommeren over lære om bussernes historie i Danmark. Det er tredje år, museet eksisterer - og både samlingen og besøgstallene vokser.

For familien Danmark For selv om et museeum kun med busser kan virke en smule nørdet - ment i ordets kærligste betydning - er det ikke hensigten med Danmarks Busmuseum.

- Vi er et museum for hele familien Danmark. Mange kommer med tre - måske fire - generationer, og så bliver de ældre nostalgiske og begynder at fortælle historier om de busser, de kan huske, siger Ole Vang, der driver Danmarks Busmuseum som privat museum sammen med en række andre frivillige og en håndfuld fleksjobbere.

Den spæde begyndelse Bag busmuseet i Skælskør stod oprindeligt Bushistorisk Selskab. Her meldte Ole Vang sig ind, da han skulle pensioneres tilbage omkring årtusindeskiftet.

- Dengang havde man en fem-seks busser, der stod i en lade lidt uden for Skælskør. Én gang om året samledes medlemmerne af foreningen så og kiggede på busserne. Det var dér idéen opstod til at skabe et museeum, så alle kunne få adgang til bushistorien, siger Ole Vang.

I 2016 fik han lov til at leje bygningerne, der i dag huser Busmuseet, af Slagelse Kommune, og nu er en proces i gang, hvor Danmarks Busmuseum - der i dag drives af en selvstændig fond og ikke foreningen - skal købe bygningerne og blive herre i eget hus.

Nyeste tiltag Der sker hele tiden nyt på Danmarks Busmuseum. For samlingen af busser bliver udvidet - og renoveret. Seneste skud på stammen trillede ind på matriklen midt i marts: En Ford TT bus fra 1925. Den er nu museets ældste bus og et af de største klenodier, fortæller Ole Vang.

Men det er ikke kun det helt gamle, der er plads til i samlingen. For en anden nyerhvervelse er en stor og ganske elektronisk bussimulator, der tidligere har været brugt til uddanne nye buschauffører. Simulatoren er dog så ny på stedet, at den endnu ikke er blevet klar til brug på museet - der skal først bygges et beskyttende rum til al elektronikken, der ikke kan tåle at stå i den store, åbne bygning.

Fælles for alle museets cirka 60 busser er, at de fortæller hver sin historie om den offentlige og private bustrafik i Danmark.

- Man kan selvfølgelige få meget ud af at gå rundt selv og læse om busserne - men det giver det allerbedste besøg, hvis man får en rundvisning med alle historierne, siger Ole Vang.

Reklametur til Herning Ud over at blive ejere af museets bygninger, har Ole Vang en anden stor ambition. En ambition om at få dobbelt så mange gæster på busmuseet i år som sidste år. 6000 solgte billetter mod 3000. Og det mål har han sat stort i søen for at nå:

I februar drog Danmarks Busmuseum nemlig på tur til Herning og feriemessen »Ferie for alle«. Her lavede Ole vang i selskab med initiativet »Skønne Skælskør« en stand, der skulle sælge både Danmarks Busmuseum og selve Skælskør til de mange potentielle turister på messen.

- Om der kommer flere jyder til Skælskør til sommer, tør jeg ikke sige. Det var en langsigtet satsning, men det gik rigtig godt. Vi har eksempelvis fået kontakt til endnu flere busselskaber, der gerne vil lave udflugter til Danmarks Busmuseum, siger Ole Vang, der naturligvis også håber på gæster fra hele Sjælland.

Danmarks Busmuseum modtager desuden selskaber både i og uden for sæsonen Danmarks Busmuseum ligger påadressen Fabriksvej 1, 4230 Skælskør.Årets sæson starter skærtorsdag den29. marts fra klokken 11 til 17.Der er åbent de følgende påskedage.Det koster 50 kroner for en voksen og børn under 12 år er gratis ifølge meden voksen.Danmarks Busmuseum modtager desuden selskaber både i og uden for sæsonen