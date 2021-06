Kom og dans på Museumsøen

Efter et år med corona er Salsa Latina tilbage på havnen i Roskilde for at sprede livsglæde blandt byens borgere. Alle fredage i juni, juli og august kan alle interesserede være med til at forvandle Museumsøen til et dansemekka. Hver gang starter foreningens undervisere med at give en introduktion, så alle kan være med og få en forrygende danseaften. Undervejs vil der være happenings i form af latin street dance eller fællesdanse.

Fredage i juni, juli og august kl. 19-22

Salsa Latina

Museumsøen, Vindeboder, 4000 Roskilde

- Efter et års coronapause glæder vi os utrolig meget til at genoptage vores fredagsaftener på Museumsøen, som har været en traditionsrig i mange år. For os er det bare en stor glæde at kunne dele vores passion for dansen med så mange Roskildegensere som muligt, siger formand for Salsa Latina, Iben Blum, der samtidig sender en tak til Roskilde Kommune for deres støtte til disse arrangementer.