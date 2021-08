Købstaden summer af kunst

Hummings Udstillingen »Hummings« er sammensat af KØS Museum for kunst i det offentlige rum og centreret omkring Køge by og den nærliggende kunststrækning.

Her vil der blive præsenteret 25 kunstprojekter og events af danske og udenlandske kunstnere, forfattere og tænkere. Udstillingen rummer oplæsninger, vandringer, workshops, performances, arkitektoniske og skulpturelle interventioner, såvel som video- og lydværker og installationer af førende navne inden for kunst i offentlige rum.

Det foregår i dagene fra den 14. August - 26. September.

Læs mere på www.koes.dk

- Hummings giver os mulighed for at forestille os nye forbindelser mellem dyr, natur og mennesker og kan være starten på en gentænkning af de relationer, vi har til hinanden på tværs af arter. Gennem de forskellige værker, der er inspireret af den nyeste forskning inden for mikrobiologi og antropologi såvel som samfundsvidenskaberne og miljøforskningen, vil udstillingen skabe et rum, hvor fiktion og virkelighed, kultur og natur, videnskab og tro mødes og smelter sammen. I stedet for at læne sig op ad et sædvanligt verdensbillede indbyder udstillingen til, at vi gør os modtagelige for nye sammenhænge og nye forestillinger om fremtiden her på jorden, lyder det fra museumsdirektør Ulrikke Neergaard.