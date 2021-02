Green Beam er blevet festivalens signal til, at den er i gang. På billedet her ses den fra 2019, hvor den gik fra Tivoli og endte på tårnet af Nikolaj Kunsthal. Foto: Kim Matthai Leland

København bades i lyskunst

05. februar 2021 kl. 08:00 Af Lars Jørgensen

Med over 30 lysværker og -installationer sørger Copenhagen Light Festival for lys i en ellers dunkel tid.

Danske og internationale lyskunstnere giver i perioden 5.-27. februar masser af gode grunde til en aftentur i hovedstaden. Her kan man dagligt i tidsrummet kl. 17.00 til 22.30 gå, løbe eller cykle rundt mellem de forskellige lysværker.

Værkerne ved Copenhagen Light Festival er i 2021 primært placeret i Københavns Indre By. På grund af corona kan der ikke afholdes guidede ture, talks og pop-up events. I stedet er der blevet videreudviklet på et interaktivt kort, så du kan finde ruter langs værkerne. Om hvert værk er der tekst, speak og video med kunstnerne via app'en »Indenfor10Minutter - Copenhagen Light Festival« og på www.copenhagenlightfestival.org, hvor du også kan printe kort og ruter ud, hvis du foretrækker den analoge verden.

Du kan også se mere om de enkelte værker på app’en »Indenfor10minutter«. I år løber festivalens vartegn, Green Beam, endnu engang gennem byen. Når du ser den grønne laserstråle over himlen, ved du, at værkerne står tændt. Værker som 10 store fugle over Højbro Plads, lystegninger på Nationalmuseet og et klimapolitisk værk på Udenrigsministeriets gamle hovedkvarter på Kgs. Nytorv samt andre lysværker med en større mening, der giver nyt lys og inspiration til københavnerarkitekturen og alle i København.

Green Beam IV's rute er i år 3,67 kilometer og går fra Tivoli til Christiansborgs tårn og videre ud til B&W Hallen.

- Vi har i år bestræbt os på, at de fleste værker skal op i indre by og tæt på vandet, så man kan gå, løbe eller cykle, samt selv stoppe op og høre om lysværkerne via mobilen, uden at samles, siger Jesper Kongshaug, der er lysdesigner og formand for Copenhagen Light Festival.

Der er live online-åbningsfest den 5. februar 2021 på Copenhagen Light Festivals Youtube-kanal. Den skydes i gang med sneak peeks og behind the scenes fra forskellige kunstnere, og ord fra blandt andre stadsarkitekt Camilla van Deurs, direktør i Dansk Erhverv Brian Mikkelsen og Kulturborgmester Franciska Rosenkilde.

DAC, der plejer at afholde et stort lysløb i samarbejde med festivalen, har grundet coronavirus udviklet en lys-løberute, som du kan tage på, når det passer dig.