Se billedserie Mosede Fort tager sig smukt ud i solskin og er et oplagt sted til en udflugt. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Klogere på Genforeningen under åben himmel

Oplev - 28. maj 2020 kl. 07:50 Af Lars Jørgensen

Mens museerne har holdt coronalukket i mere end to måneder, har Mosede Fort ved Greve givet tiltrængt næring til de udstillingshungrende. Her kan man i øjeblikket se udstillingen »Vejen til Genforeningen«.

Det er en udstilling, som består af en række plancher indrammet på standere ved indgangspartiet til fortet, når man ankommer til stedet fra Mosede Strandvej. På plancherne kan man via store illustrationer og forholdsvis korte tekststykker blive klogere på nogle af de begivenheder, der førte frem til Genforeningen - og hvorfor den forløb, som den gjorde.

Hovedkraften bag udstillingen, som åbnede den 12. marts, er Kristian Bruhn, der er museumsinspektør på Mosede Fort. Han havde for få år siden set frem til, at de stadig igangværende planer om en ny udstillingsbygning ved fortet skulle stå klar ved indgangen til 2020, så man her kunne markere genforeningsjubilæet. Lang sagsbehandlingstid og forsinkelser har dog gjort, at det ikke blev muligt.

- Genforeningen er jo en videreførelse af, at man skrev ind i fredsaftalen i 1919, at Slesvig skulle deles, og at den nordlige del skulle tilfalde Danmark efter vejledende afstemning. Det er jo Første Verdenskrigshistorie - og den skulle vi som museum for perioden 1914-18 selvfølgelig være med på, fortæller Kristian Bruhn, da vi møder ham ved udstillingen - som i øvrigt ligger samme sted, som den tidligere fortmester havde sin private domicil omkranset af bøgehæk.

- Nu havde jeg så brugt tre måneder på at ansøge det sønderjyske præsidium om, at vi kunne blive en af de institutioner, der skulle være spydspidser i jubilæet. Det lykkedes, og vi kom med - men vi manglede udstillingsbygningen. Så måtte vi lave en udendørs udstilling - og det er den, vi ser her, siger museumsinspektøren og nikker hen mod de tre længer af standere, som på hver side fortæller om nogle af de elementer, der udgør processen frem mod Genforeningen.

- Åbningen skulle finde sted den 12. marts kl. 13.00. Statsministeren holdte tale aftenen før og meddelte, at vi ikke kunne åbne dagen efter. Havde hun holdt tale 24 timer senere, så havde der været reception. Det var virkelig på målstregen, vi blev tacklet, siger Kristian Bruhn og slår ud med armene.

Under vores besøg stopper flere forbipasserende op og kigger nysgerrigt på plancherne. Nogle bliver hængende i længere tid, mens andre hurtigt er videre. Og sådan er udstillingen også tænkt, fortæller Kristian Bruhn.

- Nogle har rigtig god tid og bruger de 30 minutter, det tager at komme det hele igennem. Andre kigger mere sporadisk på plancherne. Og så er der mange hundeluftere, som synes, at det er et godt afbræk. De ser måske to plancher hver gang og tygger sig stille og roligt igennem under de daglige hundeluftninger. Så får man både luftet hund, får frisk luft og lidt historisk input, smiler han.

Der er noget særligt over at gå og studere de flotte og informative plancher udendøre. Selv på denne dag, hvor det godt nok er flot solskin, men hvor blæsten bider fra sig. En af de ting, der kan lokke folk til, er størrelsen på plancherne, mener Kristian Bruhn.

- Disse standere er ret store, og det kan altså noget i forhold til at læse om det i en bog eller på sin mobiltelefon. Bitte små billeder kommer pludselig op i 20 gange størrelse. Det er ligesom at tage på Arken og se et billede på fire gange tre meter - det er en helt anden oplevelse end at sidde og se det på nettet, siger han.

»Vejen til Genforeningen« er gratis og kan opleves døgnet rundt og året ud ved Mosede Fort. Her kan en gåtur i området, og et besøg på selve fortet, hvor museet åbner den 28. maj kl. 11, også anbefales.

Mosede Fort, Mosede Strandvej 87A, 2670 Greve. Læs mere på www.mosedefort.dk