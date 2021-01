Se billedserie Det Kongelige Teater har under coronapandemien lagt flere af institutionens forestillinger på nettet. Senest har balletten Sylfiden fået forlænget sin spilleperiode på Kgl Xtra. Her ses Ida Praetorius som Sylfiden og Jón Axel Fransson som James. Foto: Per Morten Abrahamsen

Klik dig ind i et kongeligt skatkammer

Oplev - 24. januar 2021 kl. 07:20 Af Lars Jørgensen, Kontakt redaktionen

Covid-19 har henvist os til at indtage de kulturelle kalorier i eget hjem. Men mens vi sukker efter at komme ud og opleve musik, teater, film og kunst, hvor det hører hjemme, kan man gå ind på Det Kongelige Teaters hjemmeside og se nogle af de efterhånden mange forestillinger inden for ballet, opera og klassisk musik, som er gjort tilgængelige online.

På Kgl Xtra kan man blandt andet streame Nikolaj Hübbes anmelderroste iscenesættelse af Sylfiden. Flere end 15.000 har allerede afspillet balletten, der er en af verdens ældste.

- Det er helt fantastisk, at vi har mulighed for at vise vores sublime scenekunst til endnu flere publikummer via Kgl Xtra. Sylfiden er en utrolig smuk fortælling, og jeg er meget glad for og stolt af denne opsætning, har balletmester Nikolaj Hübbe udtalt.

Se forestillinger, kom med bag kulisserne, nyd godt af de mange forslag til børneaktiviteter og se meget mere på Se forestillinger, kom med bag kulisserne, nyd godt af de mange forslag til børneaktiviteter og se meget mere på www.kglteater.dk/xtra Sylfiden havde premiere den 24. oktober på Gamle Scene og den 25. november på Kgl Xtra. Allerede inden premieren var billetterne revet væk af publikum og også anmelderne var begejstrede for forestillingen og kvitterede med både fem- og seksstjernede anmeldelser. Rollen som James danses af solodanser Jón Axel Fransson, Sylfiden danses af solodanser Ida Praetorius, mens rollen som Madge danses af solodanser Kizzy Matiakis - en rolle, som blev hendes sidste som solodanser.

Blandt de mange tilbud på Kgl Xtra finder man også Kasper Holtens og Michael Schønwandts nyfortolkning af operaklassikeren Maskerade. Man kan også høre Det Kongelige Kapel spille værker af Schubert, Mozart og Carl Nielsen. Der er mulighed for at se debatter og reportager - og så har Det Kongelige Teater i dén grad flottet sig med en imponerende børnesektion. Her kan ballethungrende Julefeber-fans få gode råd fra balletdanser og koreograf Tobias Praetorius. Der er fif til kostumer og scenografi, hvor alle kan være med samt syng med-aktiviteter og inspiration til tegninger med mere.

Både skuespil, opera og ballet skal selvfølgelig ses i teatret, men mens vi venter på bedre coronatider, er Kgl Xtra et fremragende alternativ.